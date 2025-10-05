Fotografías para empezar a componer el calendario de 2026 para Miranda

Adentrados ya en el ultimo trimestre del año llega el momento de ir preparando el que será el calendario que los mirandeses colocarán en algún ... rincón de su domicilio. Y para muchos es ya imprescindible tener como referencia temporal el que resulta del concurso que organiza ELCORREO que este año llega a su octava edición.

Así las cosas es el momento para que todos los aficionados a la fotografía empiecen a preparar su instrumental para hacerse con la mejor fotografía de algún rincón o paisaje mirandés. El objetivo que se busca es el de conseguir capturar la esencia de la ciudad y de ahí que en esta ocasión se haya establecido que todas las instantáneas deberán captarse en el término municipal de Miranda. Además, los concursantes deben saber que se valorará que se pongan de relieve la sostenibilidad, y que reflejen la riqueza ambiental y paisajística de nuestro entorno.

El concurso, patrocinado por el Ayuntamiento y la Diputación de Burgos, y en el que se cuenta con la colaboración de Cafés Gometero y Maderas Susaeta, ya está en marcha, así que los fotógrafos ya pueden enviar sus trabajos, y podrán hacerlo hasta el próximo 29 de octubre. Una vez que el jurado disponga de todo el material lo analizará y seleccionará las doce instantáneas que conformarán el calendario de 2026, y será el día 17 de noviembre cuando se hará público su fallo tanto en EL CORREO, como la página www.elcorreo.com.

Los vencedores de este VIII concurso tomarán el relevo de quienes ocuparon el pódium en la última edición y que fueron Guillermo Pérez con ' RdeR Lightpainting', Eneko Ibarguengoitia que consiguió el segundo premio con su trabajo titulado 'Saludo a la madre tierra', e Idoia Alonso que fue tercera con ''El cielo galáctico sobre el dorado de girasoles'.

Tres premios

También este año serán tres los premios que otorgará el jurado. El autor o autora de la mejor fotografía recibirá 500 euros. Para el segundo premio se han reservado 300, y 200 serán los que consiga quien haya captado la escena que ocupe la tercera posición en el concurso.

Las bases ya pueden consultarse y en ellas se explicita que para participar hay que ser mayor de 18 años y que cada participante podrá presentar un máximo de tres fotografías, que deberán tener formato horizontal y podrán ser en color o en blanco y negro. Podrán remitirse en formato digital o en papel. En el primero de los casos las imágenes deberán enviarse en formato JPEG. El archivo deberá estar en alta resolución: el lado mayor de cada una de las imágenes tendrá como mínimo 30 cm (es decir, 3543 pixeles) y una resolución de 300 ppp. Se permitirá un retoque global de las fotografías, pero no se podrán añadir o eliminar elementos que modifiquen su composición original.

Si se envían en formato papel las fotografías remitidas tendrán que tener un tamaño de 20 x 30 cm y estar identificadas con los datos del autor o autora de la misma: nombre, apellidos y teléfono de contacto (preferiblemente móvil), así como con el lugar al que corresponde la fotografía enviada al concurso.

Doce escenas de Miranda compondrán el calendario de EL CORREO para 2026. Cámara en ristre o teléfono en mano los fotógrafos ya pueden empezar a captar las que llamen su atención.