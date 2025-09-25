La falta de potencia eléctrica pone en riesgo la llegada de 4 empresas y 600 empleos a Miranda

Miranda necesita más potencia eléctrica de forma urgente ya que hay varios proyectos en riesgo. Con la capacidad actual es imposible que puedan llegar cierto ... tipo de empresas, lo que estrangula la recuperación industrial de la ciudad. De hecho, ahora mismo hay cuatro firmas que tenían muy avanzado su desembarco y que han tenido que frenar la operación a la espera de que se les pueda dar una solución.

El concejal de Promoción Económica ha intentado sin éxito en los últimos meses conseguir una reunión con el Ministerio de Transición Ecológica, pero el Gobierno ya ha anunciado que la negociación por la potencia eléctrica se hará directamente con las comunidades autónomas y no de forma individual con los municipios. Por este motivo, Miguel Ángel Adrián pide a la Junta que sitúe a Miranda en el centro de sus prioridades debido a la ubicación fronteriza y la competencia con Arasur. Y es que si la ciudad no logra más potencia eléctrica tendrá muy poco margen de maniobra para atraer nuevos inversores.

Aunque hay más frentes abiertos, ahora mismo lo más importante es dar respuesta a cuatro empresas que «generarían más de 600 empleos» y con las que la negociaciones para instalarse en Miranda están muy encauzadas, asegura Adrián. El Ayuntamiento ha hecho llegar ya toda la documentación de estas operaciones a Madrid para que lo tenga en cuenta cuando se siente a hablar con la Junta.

En la lista de inversores interesados en instalarse en los polígonos mirandeses figuran el grupo inversor chino que quiere alquilar las naves de Panattoni para fabricar paneles fotovoltaicos. También ENCE, firma que en su momento fue la propietaria de la papelera en la década de los 70 del siglo pasado y que ahora quiere abrir una planta de celulosa en Ircio, y otras dos empresas de las que no ha trascendido su nombre pero vinculadas al sector industrial, cuya llegada no solo generaría empleo sino que además «sería de calidad porque hablamos de tablas salariales más altas y con mejores condiciones laborales que otros sectores como puede ser la logística», afirma el concejal. Estos dos inversores no comprarían suelo en Ircio sino que han preguntado por parcelas disponibles en otros polígonos, y tampoco son electrointensivas, como el proyecto del grupo chino, aunque necesitan una garantía de que van a disponer de suministro suficiente antes de dar el paso definitivo de escriturar el terreno.

Con la potencia actual, Miranda está atada de pies y manos. Tiene capacidad para abastecer a las empresas que ya están instaladas pero está condenada a enfocar su política de captación a sectores que por su actividad no demanden mucha energía eléctrica. Adrián lamenta esta limitación «porque estamos en un momento dulce» en el que la ciudad está bien posicionada entre los inversores.

Por eso pide a la Junta que defienda los intereses de la comunidad y en especial los de Miranda, para evitar que algunas inversiones acaben en el País Vasco, donde por ejemplo se han reservado 70 megavatios para un nuevo centro de datos en Arasur, uno de los sectores más en auge pero que también requiere una demanda más elevada. «Nosotros estamos ya casi al 95% del total de la potencia», reconoce Adrián, quien no oculta su preocupación por una cuestión que puede 'estrangular' el desarrollo de la localidad.

Las reuniones municipales con la Junta en los próximos días, y la que poco después mantendrán el gobierno regional con Madrid, serán claves para el futuro de Miranda.