La ciudad cuenta con una subestación en el polígono de Bayas Avelino Gómez

La falta de potencia eléctrica pone en riesgo la llegada de 4 empresas y 600 empleos a Miranda

La ciudad traslada a la Junta la urgencia de negociar con el Gobierno más cuota en el reparto por comunidades

Raúl Canales

Miranda de Ebro

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:05

Miranda necesita más potencia eléctrica de forma urgente ya que hay varios proyectos en riesgo. Con la capacidad actual es imposible que puedan llegar cierto ... tipo de empresas, lo que estrangula la recuperación industrial de la ciudad. De hecho, ahora mismo hay cuatro firmas que tenían muy avanzado su desembarco y que han tenido que frenar la operación a la espera de que se les pueda dar una solución.

