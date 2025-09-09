El Eurojackpot de la ONCE del martes reparte alegrías: comprobar resultados del 9 de septiembre Comprueba los números premiados y combinaciones en el sorteo del Eurojackpot de la ONCE de este martes 9 de septiembre de 2025

El sorteo del Eurojackpot de la ONCE de hoy martes 9 de septiembre de 2025 ha vuelto a dejar miles de premios. Consulta aquí los números premiados de este nuevo sorteo, que se celebra todos los martes y viernes. Los números premiados son: 14, 18, 24, 27 y 50. Y los soles han sido 08 y 09.

Dinámica del sorteo del Eurojackpot

El juego de «Eurojackpot» es un mega sorteo europeo que se comercializa simultáneamente en España y otros 17 países de Europa. Consiste en acertar 5 números de 50 números posibles y dos soles de entre 12 soles. El sorteo se celebra todos los martes y viernes en Helsinki, ofreciendo grandes botes cada semana, teniendo un bote mínimo garantizado de 10 millones de euros que crece de semana en semana en el caso de que no haya acertantes de primera categoría. La ONCE comercializa el Eurojackpot junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa y Polonia.

Jugar al sorteo del Eurojackpot

Para realizar una compra sencilla de Eurojackpot, hay que seleccionar cinco números, entre el 1 y el 50, y dos soles entre el 1 y 12. Se pueden realizar hasta cinco compras en cada uno de los cinco bloques que tiene un boleto de Eurojackpot. Para realizar una compra múltiple tienes que seleccionar 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles. El precio del boleto será de 2 € por cada una de las combinaciones que resulten de todos los posibles números y soles escogidos.

Premios del sorteo del Eurojackpot

- 1ª Categoría (si aciertas los 5 números y los 2 soles)

- 2ª Categoría (5 números y 1 sol)

- 3ª Categoría (5 números)

- 4ª Categoría (4 números y 2 soles)

- 5ª Categoría (4 números y 1 sol)

- 6ª Categoría (4 números)

- 7ª Categoría (3 números y 2 soles)

- 8ª Categoría (2 números y 2 soles)

- 9ª Categoría (3 números y 1 sol)

- 10ª Categoría (3 números)

- 11ª Categoría (1 número y 2 soles)

- 12ª Categoría (2 números y 1 sol)

El sorteo de la ONCE volvió a sonreír en octubre de 2023 a Ondarroa y Abadiño de la mano de la vendedora Maritza Ruiz Piña, que ha repartido 400.000 euros a través de diez cupones premiados con 40.000 euros cada uno de ellos en el sorteo celebrado el 20 de octubre. Esta es la segunda vez en poco tiempo que Ruiz lleva la suerte a ambas localidades ya que el pasado 4 de septiembre repartió otros 815.000 euros con el cupón diario.

Otro ganador en Erandio

El Cupón Diario de la ONCE dejó en enero en Erandio un premio de 35.000 euros en un único boleto premiado. El vendedor Emilio Alberto López García es quien llevó la suerte a la localidad vizcaína que vendió en algunos de sus puntos de venta en el municipio, situados en calle Tartanga, número 2; calle Consulado de Bilbao, número 13; y Avenida Madaripe, número 7.

La app que devuelve los impuestos de los premios de lotería

¿Cómo cobrar la ONCE?

Ante la alegría que supone ser agraciado en un sorteo hay que mantener la mente fría y tenerlo todo preparado para cobrar el boleto. En los premios menores de 2.500 euros se acudirá a la administración correspondiente y en el resto de premios es imprescindible que el acertante lleve el resguardo de la apuesta al banco y presente su DNI. Este tipo de premios están sujetos a identificación y no requieren una cuenta bancaria. El pago puede realizarse por ingreso en cuenta, en metálico, transferencia bancaria o cheque.

¿Y si juego a medias con más personas? En las apuestas con premios igual o superiores a 2.500 euros habrá que ir al banco con el DNI de cada uno para identificarse y poder cobrar el cheque.

Retenciones de Hacienda

Desde el 1 de enero de 2020 están libres de impuestos los premios inferiores o iguales a 40.000 euros. Es decir a partir de 40.0001 euros, Hacienda retendrá un 20% del cobro total.

Uno de los consejos para cobrar el premio en caso de ser compartido es acudir al banco ambos ganadores con el décimo en la mano. Este sería un boleto regalado por lo que el banco repartiría el ingreso y solo se pagaría a Hacienda una vez. Si el dinero se regala después de cobrar el premio se deberá abonar el impuesto de donaciones.