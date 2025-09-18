El Eurodreams del jueves: comprobar resultados del 18 de septiembre Consulta los seis números de la combinación ganadora y el número de sueño del sorteo de hoy 18 de septiembre de 2025

Resultados de Eurodreams de hoy jueves 18 de septiembre de 2025. Consulta aquí los números premiados de este nuevo sorteo, que se celebra todos los lunes y jueves. Los números premiados son: 11, 17, 26, 32, 36 y 37. Y el número sueño es: 1.

Cada apuesta de Eurodreams consiste en seleccionar 6 números de una tabla de 40 (números del 1 al 40) y uno más (sueño) de una tabla de 5 (del 1 al 5). En Eurodreams se destina el 52% de la recaudación a premios, freciendo un sistema de premios principales con cantidades asignadas por mes durante un período de tiempo determinado, como os mostramos a continuación:

Primera categoría: 20.000 euros al mes mes durante 30 años (máximo de 3 acertantes)

Segunda categoría: 2.000 euros al mes durante 5 años (máximo de 12 acertantes)

Tercera categoría: 2,13 % del importe destinado a premios de 3ª a 5ª categorías.

Cuarta categoría: 34,24 % del importe destinado a premios de 3ª a 5ª categorías

Quinta categoría: 63,63 % del importe destinado a premios de 3ª a 5ª categorías.

Sexta categoría (Reintegro): 2,50 euros.

Cómo jugar a Eurodreams

Los jugadores eligen una combinación de seis números del 1 al 40 y un número «Sueño» del 1 al 5 en un boleto. La combinación de numeros ganadores serán seleccionandos al azar y los premios se otorgarán en diferentes categorías. Para jugar hay que seguir estos pasos:

1.- Elegir la combinación de 6 números y 1 sueño que deseas jugar o dejar que el sistema te ofrezca una aleatoria.

2.- Puedes jugar hasta 6 combinaciones de 6 números más un sueño (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números (por ejemplo 7 números, que corresponde a 7 apuestas, u 8 números, que corresponde a 28 apuestas).

3.- Añadir la combinación o combinaciones deseadas a tu compra.

4.- Continuar y decidir si quieres realizar la misma compra en semanas sucesivas o no.

5.- Revisar todas las opciones y jugar.

Las probabilidades aproximadas de acertar en Eurodreams son las siguientes:

1ª (6+1) 1 entre 19.191.900

2ª (6+0) 1 entre 4.797.975

3ª (5+0) o (5+1) 1 entre 18.816

4ª (4+0) o (4+1) 1 entre 456

5ª (3+0) o (3+1) 1 entre 32

6ª (2+0) o (2+1) 1 entre 6

¿Qué ocurre si se supera el máximo de acertantes de primera o segunda categoría? En el improbable caso de que hubiera más de 3 acertantes de primera categoría o más de 12 acertantes de segunda categoría, se repartirá entre el total de acertantes de dichas categorías el importe máximo del fondo para premios de cada una.

Para la primera categoría, una vez superado el límite de tres acertantes, se repartirán los 21,6 millones de euros reservados para premios de primera categoría entre el número total de ganadores. En el caso de la segunda categoría una vez superado el máximo de doce ganadores, se procederá de igual forma que en la anterior categoría, repartiendo los 1,44 millones de euros de reserva para esa categoría entre todos los acertantes.

El «importe destinado a premios de 3ª a 5ª categorías» será la cantidad resultante de deducir del total destinado a premios, tanto la cantidad reservada para los premios de primera y segunda categoría (conocido como el Fondo de Reserva) como la suma destinada a los premios de sexta categoría (reintegro).

Para participar

El valor de una apuesta en EuroDreams será de 2,50 euros por combinación simple seleccionada. Este nuevo juego de azar estará disponible inicialmente para los jugadores de los mismos países en los que se juega a Euromillones, que son los siguientes: España, Portugal, Francia, Irlanda, Reino Unido, Bélgica, Austria, Suiza y Luxemburgo. No se descarta que con el tiempo se incorporen más países.

Los boletos se podrán adquirir en puntos de venta autorizados o en línea a través de administraciones oficiales con licencia de venta online.

Probabilidades de ganar en EuroDreams

Diseñada para premiar a una de cada cinco apuestas, las probabilidades de ganar son notablemente superiores en comparación con otros sorteos. Aunque conseguir el premio mayor es complicado, con una posibilidad de 1 entre 19.191.900 para acertar 6+1 y de 1 entre 4.797.975 para 6+0, no es una mala proporción para premios de esta cuantía.

Las categorías de premios menores ofrecen, como es lógico, más probabilidades de ser acertadas. Por ejemplo, para el premio 5+0, las opciones de acertar son de 1 entre 18.816, para 4+0, las posibilidades son de 1 entre 456, para 3+0 es de 1 entre 32 y para 2+0, que da derecho al reintegro, las probabilidad es de 1 entre 6.