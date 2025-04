Un viaje gastronómico de México a Leioa

Johana Gil Miércoles, 16 de abril 2025, 20:41 | Actualizado 21:11h. Comenta Compartir

En el corazón de Leioa, un restaurante ha logrado fusionar lo mejor de la cocina local con los sabores auténticos de México, creando una experiencia única para los paladares más exploradores. Alexanders Berria es un establecimiento que ha transformado su oferta gastronómica en los últimos dos años, y su nombre, que originalmente fue 'Café Bar Alexander'.

El cambio comenzó con un claro objetivo: ofrecer algo diferente. El administrador del local David Brandon, originario de México, explica que decidieron dar un giro a la oferta del restaurante hace exactamente dos años, manteniendo el nombre pero renovando completamente el enfoque culinario. «Lo que nos motivó fue la posibilidad de ofrecer algo que no existiera en Leioa», indica, refiriéndose a la falta de restaurantes mexicanos auténticos en el municipio. La diferencia está en la calidad y la autenticidad de los ingredientes. «Nuestros tacos son cien por cien caseros, las tortillas son de maíz, como las que se venden en México, y todo lo que usamos en la preparación de los platos se hace de manera artesanal, desde el guacamole hasta la salsa», detalla.

Entre sus preparaciones más populares se encuentran los tacos de cochinita pibil, un platillo tradicional mexicano que se ha convertido en un referente del local. Además, sus chilaquiles, elaborados con tinga de pollo, nata agria y frijoles refritos, están entre los favoritos de quienes buscan un toque auténtico, alejado de las versiones Tex-Mex. Los productos frescos de kilómetro cero y la cocina casera son el toque secreto. Los clientes lo notan. Un ejemplo de su esfuerzo es la carne de aguja de los tacos, marinados durante horas con más de 20 ingredientes.

Aunque la propuesta principal es la cocina del país azteca, el establecimiento también ofrece opciones de la gastronomía vasca, como croquetas caseras de jamón y bacalao, y una hamburguesa especial. La mezcla de lo local con lo internacional se refleja perfectamente en su carta, que aunque es pequeña, está pensada para ofrecer platos con mucho trabajo detrás, garantizando calidad en cada uno de ellos.

David enfatiza que, aunque su propuesta tiene una clara inspiración latina, su restaurante está abierto a todos los públicos. «Quiero que todos, tanto los locales como los visitantes, se sientan cómodos aquí. Me gusta que las personas de todas las culturas puedan disfrutar de nuestra comida», añade. Esta filosofía se refleja también en sus pinchos tradicionales, donde no se adentra demasiado en innovaciones, sino que prefiere mantener la autenticidad del picoteo. Sin embargo, no pierde la oportunidad de sorprender de vez en cuando.

Un menú para todos los gustos Alexanders Berria también ofrece un menú del día que fusiona lo tradicional con lo vanguardista. «Intentamos dar un toque moderno a lo clásico». La cocina ofrece los alimentos que no pueden faltar en la mesa, pero con una propuesta innovadora. Una gelatina de cebolla encurtida o esferas de champiñones se complementan con los sabores más conocidos. Es una forma de renovar los platos sin perder las raíces. Además, el restaurante se adapta a los grupos, ofreciendo menús personalizados para eventos y celebraciones. Los fines de semana, cuando los menús del día no están disponibles, la carta con una amplia variedad de opciones sale a relucir.

Alexanders Berria Dirección Estartetxe Kalea, 9. Leioa.

Teléfono 946523695.

Precios: Menú del día: 14,95 €. Desayunos, café más pintxo: 2,95 €. Nachos caseros: 13,90 €.

