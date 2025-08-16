El restaurante japonés de Bilbao que recomienda un influencer vasco: menú del día por menos de 20 euros Ubicado en el centro de la capital vizcaína, se ha convertido en uno de los favoritos de Mikel Larrañaga (@maik&food)

Marina León Sábado, 16 de agosto 2025, 11:56 Comenta Compartir

Bilbao cuenta con una oferta gastronómica para todos los gustos. Desde los locales más tradicionales especializados en cocina vasca, hasta propuestas internacionales que te hacen viajar a cualquier parte del mundo. Sin duda, algo que se ha puesto de moda en los últimos años entre los 'foodies', es la pasión por la cocina japonesa.

Así, en la capital vizcaína encontramos varios restaurantes que rinden un auténtico homenaje a la gastronomía asiática, como Nikkö, en la céntrica calle Colon de Larreategui. Se ha convertido en uno de los favoritos del influencer Mikel Larrañaga (@maik&food), conocido en redes por compartir con sus seguidores diferentes propuestas gastronómicas en Euskadi.

Con un menú del día a 18,50 euros, además de la calidad de las piezas de sushi, Larrañaga destaca el dominio de la robata, una técnica de parrilla japonesa para carnes y pescados. El creador de contenido probó el solomillo, que se cocina con una combinación de salsa de soja, chile, jengibre y sésamo.

Los nigiris de vieira a la plancha o el de huevo trufado, también conquistaron el estómago del influencer, que ha recomendado este restaurante como uno de los mejores japoneses en relación calidad-precio. Para cerrar la experiencia degustó algunos postres: el mochi de tapioca y la tarta de queso.

Temas

Gastronomía

Instagram

Bilbao

Audiencias