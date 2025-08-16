El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El restaurante japonés de Bilbao que recomienda un influencer vasco: menú del día por menos de 20 euros

Ubicado en el centro de la capital vizcaína, se ha convertido en uno de los favoritos de Mikel Larrañaga (@maik&food)

Marina León

Marina León

Sábado, 16 de agosto 2025, 11:56

Bilbao cuenta con una oferta gastronómica para todos los gustos. Desde los locales más tradicionales especializados en cocina vasca, hasta propuestas internacionales que te hacen viajar a cualquier parte del mundo. Sin duda, algo que se ha puesto de moda en los últimos años entre los 'foodies', es la pasión por la cocina japonesa.

Así, en la capital vizcaína encontramos varios restaurantes que rinden un auténtico homenaje a la gastronomía asiática, como Nikkö, en la céntrica calle Colon de Larreategui. Se ha convertido en uno de los favoritos del influencer Mikel Larrañaga (@maik&food), conocido en redes por compartir con sus seguidores diferentes propuestas gastronómicas en Euskadi.

Con un menú del día a 18,50 euros, además de la calidad de las piezas de sushi, Larrañaga destaca el dominio de la robata, una técnica de parrilla japonesa para carnes y pescados. El creador de contenido probó el solomillo, que se cocina con una combinación de salsa de soja, chile, jengibre y sésamo.

Los nigiris de vieira a la plancha o el de huevo trufado, también conquistaron el estómago del influencer, que ha recomendado este restaurante como uno de los mejores japoneses en relación calidad-precio. Para cerrar la experiencia degustó algunos postres: el mochi de tapioca y la tarta de queso.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la joven de 28 años que fue rescatada en la playa de Laga el lunes
  2. 2

    Registros históricos de temperatura en Bilbao en puertas de la Semana Grande
  3. 3 Una de los mejores helados artesanos de Bilbao aterriza en los supermercados Eroski
  4. 4

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  5. 5

    «Prefiero estar viva con todo caído a estar bajo tierra»
  6. 6

    Una pelea entre bandas en Bolueta acaba con dos detenidos y un joven sin un dedo
  7. 7

    Las comparsas insisten en defender a los manteros frente a la Policía
  8. 8

    «No nos dejan tener mucho contacto con Yeray»
  9. 9

    El obispo atribuye la caída de la natalidad a «la libertad sin límites» de los jóvenes
  10. 10

    «No tengo problema en pedir disculpas: los pueblos del sur son extraordinarios»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El restaurante japonés de Bilbao que recomienda un influencer vasco: menú del día por menos de 20 euros

El restaurante japonés de Bilbao que recomienda un influencer vasco: menú del día por menos de 20 euros