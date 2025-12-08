El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pintxos de tortilla gratis en Bilbao por la apertura del nuevo bar de Aitana de 'MasterChef'

La cocina de Aitxu abre el miércoles un nuevo local en la Plaza Euskadi, justo enfrente del centro comercial Zubiarte

Marina León

Lunes, 8 de diciembre 2025, 19:42

Las tortillas de patata de Aitana Ávila se han convertido en unas de las más populares de Bilbao. La exconcursante de 'MasterChef' sigue expandiendo su negocio por toda Bizkaia tras la reciente apertura de un local de Algorta (Getxo). La cocina de Aitxu abrirá esta semana las puertas de un nuevo local en la Plaza Euskadi, justo enfrente del centro comercial Zubiarte

Para celebrar la apertura por todo lo alto, este miércoles 10 de didiembre repartirán pintxos de tortilla gratis de 10.00 a 12.00 horas para todo el que se acerque a disfrutar y brindar con el equipo de Aitana. Este se convertirá en el quinto local que la joven, que llegó a ser finalista de la séptima temporada del famoso concurso televisivo, pone en marcha desde que hace dos años y medio abriese su primer local de tortillas.

En cuanto a la oferta gastronómica en la Plaza Euskadi, será la misma que en los otros locales. Sus famosas tortillas con y sin cebolla, con alegría riojana, con boletus, de pulpo, la trufada... Además de sus famosas tartas de queso que este verano han desembarcado en la calle Ercilla con 'Txeesecakes by Aitxu'.

En los últimos meses de 2025, la hostelera bilbaína atraviesa un momento profesional de lo más satisfactorio que le ha llevado a cumplir uno de sus deseos. Hace apenas un mes inauguró el Satistegi by Aitxu en el emblemático local de Algorta. «Es un lugar con mucho encanto. Desde que empecé en Bilbao, tenía muy claro que quería aquí abrir un 'Aitxu'», señaló muy emocionada en una entrevista en EL CORREO.

