El nuevo bar de tortillas de patata que Aitana de 'MasterChef' abre en Bilbao

Las tortillas de patata de Aitana Ávila desembarcarán en breve en la Plaza Euskadi. La exconcursante de 'MasterChef' y conocida hostelera bilbaína sigue expandiendo su negocio por toda Bizkaia tras la reciente apertura de su local de Algorta (Getxo), en el antiguo Satistegi. Tal y como ha anunciado en redes sociales, La cocina de Aitxu se instalará en la lonja que durante los últimos años ha estado ocupada por el Bar Towers, justo enfrente del centro comercial Zubiarte.

Se trata del quinto local que la joven, que llegó a ser finalista de la séptima temporada del famoso concurso televisivo, pone en marcha desde que hace dos años y medio abriese su primer local de tortillas una receta que le entusiasma y con la que soñaba entrar en el mundo de la hostelería.

La Cocina de Aitxu comenzó su andadura pleno corazón de Bilbao, en la calle Heros, una de las zonas de moda de la villa. Posteriormente, levantó la persiana en el número 24 de Licenciado Poza, con un local exclusivamente de tortillas, pensando como 'take away'. Y de ahí dio el salto a Barakaldo, en pleno Paseo de Los Fueros.

En este último tramo de 2025, Aitana atraviesa por un excelente momento profesional que le ha llevado a cumplir uno de sus deseos. Hace apenas un mes inauguró el Satistegi by Aitxu en el emblemático local de Algorta. «Es un lugar con mucho encanto. Desde que empecé en Bilbao, tenía muy claro que quería aquí abrir un 'Aitxu'», señaló muy emocionada en una entrevista en EL CORREO.

De boletus, trufa, pulpo...

La oferta gastronómica en la Plaza Euskadi será la misma que en los otros locales. La nueva sede de La cocina de Aitxu, que funcionará como bar y restaurante, ofrecerá, sobre todo, tortillas de patata. Para compartir y en forma de pintxo: con y sin cebolla, con alegría riojana, con boletus, de pulpo, la trufada... El bar, además, cuenta con una amplia terraza.

Asimismo, se podrá pedir su tarta de queso, la estrella de sus locales de repostería, que ya suma dos. Ete verano ha desembarcado en la calle Ercilla con su apuesta dulce, 'Txeesecakes by Aitxu', después de estrenarse en el centro comercial Artea.