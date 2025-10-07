Campeonato de sala de Euskadi, el arte del servicio en la hostelería Las inscripciones estarán abiertas hasta el 16 de octubre y la final se celebrará el 10 de noviembre en la Escuela Superior de Hostelería Bilbao

Elena Sierra Martes, 7 de octubre 2025, 19:10

Durante muchos años ha sido el gran olvidado de la experiencia gastronómica. Se ha hablado de producto de calidad, de grandes chefs y de innovación en técnicas culinarias, de sumillería, hasta de arquitectura y diseño como características que tener en cuenta a la hora de valorar un restaurante. Pero el servicio de sala, pese a ser probablemente lo primero y lo último –por no hablar de una constante durante la comida– que ven los y las comensales, se ha pasado bastante por alto. Eso está cambiando y son varias las iniciativas que en los últimos tiempos han decidido convertirlo en protagonista y resaltar su valor. Es el caso del Campeonato de Sala de Euskadi, que cada año elige al mejor o la mejor Jefe de Sala de los restaurantes vascos.

Organizado conjuntamente por la Asociación de Hostelería de Bizkaia, la Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa y SEA Hostelería, con el patrocinio del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco, el campeonato acaba de presentar la cuarta edición consecutiva. El objetivo es poner a prueba tanto los conocimientos teóricos como la atención y el trabajo práctico del servicio de sala, y todo ello se hará en distintas fases.

El plazo de inscripciones está abierto hasta el día 16 para cualquier establecimiento de hostelería de Euskadi; para apuntarse, hay que hacerlo mediante el link inscripciones o rellenando la ficha de inscripción y remitiéndola al correo electrónico de la asociación del territorio correspondiente (en Araba, hosteleria@sea.es, en Bizkaia, promociones@asociacionhosteleria.com y en Gipuzkoa, promociones@hosteleriagipuzkoa.com). Cada local podrá estar representado por un equipo de dos personas como máximo, y éstas podrán repartirse las pruebas, es decir, se valorará el conjunto.

El 21 de octubre se realizará la prueba teórica online sobre conocimiento del servicio y en una segunda fase, a la que pasarán como máximo 10 establecimientos de cada territorio, se tendrá en cuenta el resultado de las visitas técnicas secretas que realizará el jurado a los establecimientos. Para entonces, quedarán sólo tres locales de cada territorio histórico en el campeonato. Y serán éstos los que acudirán a la final presencial el 10 de noviembre en la Escuela Superior de Hostelería Bilbao (ESHBI).

Cinco pruebas

Ese día se tendrán en cuenta las puntuaciones previas, pero lo fundamental será comprobar cómo se comportan durante cinco pruebas muy relacionadas con el día a día del servicio de sala, como servir un pescado o abrir una botella de vino. Es el trabajo habitual de camareros y camareras, personas que son la cara más visible de cualquier negocio de hostelería pese a que, como destaca la directora de Turismo y Hostelería del Gobierno vasco, Clara Navas, su labor no es reconocida como merecen. «Es imprescindible potenciar y reconocer la importancia de estas profesiones y las personas que las desempeñan, porque ellos y ellas van a propiciar que nuestra experiencia gastronómica sea realmente memorable, su labor es el complemento perfecto a una comida exquisita».

El Campeonato de Sala de Euskadi pretende reivindicar esas figuras y reconocer la excelencia. Tal y como explican los promotores del concurso, los y las profesionales de sala son la primera línea de cualquier establecimiento gastronómico o bar, el enlace con el cliente y el motor de cualquier negocio. De su atención, que se realiza cara a cara con la clientela, depende en muchas ocasiones la vuelta o no al establecimiento.