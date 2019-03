El Parlamento británico rechaza de nuevo el Acuerdo de Salida Pleno del Parlamento para votar este viernes el acuerdo del 'brexit'. / AFP El resultado aboca a una prórroga más larga del 'brexit' y la participación en las elecciones europeas son más probables IÑIGO GURRUCHAGA Londres Viernes, 29 marzo 2019, 16:53

El Parlamento británico ha rechazado por tercera vez, 286 votos contra 344, el Acuerdo de Salida de la UE, aumentando la probabilidad de que Reino Unido tenga que pedir una prórroga de larga duración antes del 12 de abril y de que tenga también que convocar elecciones europeas en mayo. La oposición laborista ha pedido que se convoquen elecciones generales.

La primera ministra, Theresa May, que había prometido su dimisión en caso de que el Acuerdo fuese aprobado, describió las nuevas circunstancias tras el anuncio del resultado. Desacreditó a la Cámara de los Comunes recordando que ha votado no a las diferentes alternativas del 'brexit' y se comprometió a que su Gobierno seguirá «trabajando para un 'brexit' ordenado».

El Gobierno ha presentado a votación el Acuerdo de Salida, sin la Declaración Política anexa también acordada con el Consejo Europeo el pasado noviembre. Sorteaba así la exigencia del presidente de los Comunes para que hubiese 'cambios sustanciales' con respecto a lo votado anteriormente. Pero, aunque la derrota es menor que las anteriores- 58 votos de diferentes frente a 230 y 149-, las circunstancias excepcionales no han cambiado la opinión de suficientes diputados.

El Partido Laborista se opone al paquete completo acordado con Bruselas porque las líneas rojas de May sobre inmigración o salida de la unión aduanera y el mercado común han creado un «'brexit' ciego». Sin incluir ahora la Declaración Política, que es una colección de buenas intenciones sobre la relación futura, se les pedía que apoyasen «un 'brexit' más ciego».

No se han dado suficientes desobediencias en los escaños laborista para compensar la persistencia en el rechazo al Acuerdo de los unionistas norirlandeses- su portavoz Nigel Dodds ha pedido a May tras el resultado que insista en renegociar la salvaguardia irlandesa con Bruselas- y de 'brexiters' conservadores que han invocado cuestiones de principio para no alterar su oposición.

Trucos

Algunos oradores 'brexiters' desvelaron sus intenciones en el debate de la moción del Gobierno. En particular Dominic Raab, exministro dimitido para la Salida de la UE, que se propone como futuro líder conservador. Tras renunciar a su puesto en el Gabinete por la firma del Acuerdo y tras votar dos veces en contra, ha explicado por qué iba a votar hoy en favor del Acuerdo.

Porque la renuncia del Gobierno a considerar una marcha sin Acuerdo ha debilitado su posición y ha fortalecido a quienes quieren obtener una prórroga larga, porque le parece intolerable celebrar elecciones europeas cuando la mayoría votó por el 'brexit', ha explicado. Pero su conversión no era completa. No se extendía a los siguientes pasos del proceso.

Los promotores de un consenso parlamentario sobre otras alternativas a este Acuerdo de Salida organizarán el lunes la segunda ronda de votaciones, cuando quieren identificar la opción más popular. Hoy han identificado la estrategia de algunos 'brexiters' como Raab: apoyando el Acuerdo evitaban la posibilidad de la prórroga larga y obtenían el plazo fijo hasta el 22 de mayo. En ese tiempo podían de nuevo enmarcar una renegociación con la UE de la Declaración Política resucitando la amenaza de la marcha sin acuerdo.