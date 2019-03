May ofrece su dimisión a cambio del 'brexit' EFE Ha prometido a sus diputados que renunciará una vez que la Cámara de los Comunes apruebe el Acuerdo de Salida IÑIGO GURRUCHAGA Londres Miércoles, 27 marzo 2019, 19:14

La primera ministra británica, Theresa May, ha informado a los miembros de su grupo parlamentario que no permanecerá en la jefatura del Gobierno una vez que el Acuerdo de Salida haya sido aprobado, según diputados que emergen de la sala donde May ha pronunciado un discurso en un momento crítico del 'brexit'. Es posible que el Acuerdo sea sometido a una tercera votación mañana, jueves, o el viernes.

La posibilidad de que May ofreciese su dimisión al partido a cambio del apoyo al Acuerdo de Salida, que ha sido rechazado dos veces en el Parlamento, se había aireado en los últimos días, porque la conducta errática de la primera ministra la pasada semana acentuó el sentimiento de que sus errores han contribuido a acrecentar los problemas de negociar la marcha de la UE. El sector 'brexiter' promueve a Boris Johnson como alternativa desde hace meses.

La renuncia de May a ser la protagonista de la segunda fase de la negociación con la UE, sobre la relación futura, no despeja la incógnita del día, porque cuando la primera ministra hacía esta promesa a sus correligionarios en el mismo edificio los diputados debaten las diferentes opciones para cerrar la primera fase de la negociación, la salida de la UE.

Tras la aprobación del nuevo calendario del 'brexit' por el Consejo Europeo- salida el 12 de abril o una prórroga más larga si no se aprueba el acuerdo esta semana, el 22 de mayo si se aprueba-, una alianza de diputados de varios partidos ha tomado las riendas de la agenda del Parlamento, que debate este miércoles ocho opciones, que serán votadas. Los resultados serán evaluados para elegir la opción más popular el lunes.

Más Bercow

Las circunstancias son idóneas para desplazar a diputados conservadores que se han opuesto al Acuerdo de Salida hacia el apoyo. Evitarían así que otras opciones avancen y que se negocie una prórroga más larga. En los últimos días diputados 'tories' han anunciado que votarán por el Acuerdo de Salida, pero no parecen sumar aún el número suficiente como para remontar la diferencia de 149 escaños con la que fue rechazado hace nueve días.

A la espera de que May evalúe si su oferta- renuncia a dirigir una negociación que en este momento no se sabe si existirá- ha movido a suficientes diputados a votar al mismo por el Acuerdo y por poner fin a su mandato, el Presidente de la Cámara de los Comunes, Paul Bercow, ha insistido en que no aceptará que se celebre una tercera votación si no hay cambio sustancial en el Acuerdo.

El Gobierno planeaba presentar una moción por la que la Cámara de los Comunes renuncia a la tradición de no permitir votaciones sucesivas sobre una misma propuesta, pero Bercow ha advertido de que no lo aceptará, en el mismo día en el que los Comunes rompen con la tradición imponiendo al Gobierno la agenda de debate y votaciones. El Ejecutivo tendrá que encontrar otro modo de sortear el aparente afán de protagonismo del presidente de la Cámara.