Teherán amenaza con cerrar el tráfico de petróleo en el estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz es una de la bazas con las que juega Irán en la guerra contra Israel. Teherán amenaza con cerrar esa vía ... marítima, el punto más crítico del planeta para el transporte de crudo y gas: por allí pasa más de la cuarta parte de los combustibles fósiles que se mueven cada día en el mundo.

El cierre del estrecho es una de las opciones que Teherán podría tomar ante la escalada bélica con Israel, según Behnam Saeedi, miembro de la presidencia del Comité de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, según recoge la agencia semioficial de noticias Mehr. No es la primera vez en que Irán amenaza con tomar esta medida. Fuentes navieras desvelaron el miércoles a la agencia Reuters que los buques comerciales estaban evitando las aguas iraníes en esa región.

El estrecho de Ormuz es el cuello de botella más importante del planeta y está en manos de Irán. Es la vía que alimenta a los mercados y al sistema energético mundial. Además de la opción de un cierre total, Teherán también contempla realizar ataques puntuales, como ocurrió en la escalada EE UU-Irán durante el primer mandato de Trump. La incertidumbre podría disparar los precios de la energía, especialmente en Europa y China.

Carga contra la OIEA

El Gobierno de Irán acusó este jueves al director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, de convertir el OIEA en «un socio de la injusta guerra de agresión» lanzada el 13 de junio por el Ejército de Israel por no oponerse al ataque contra unas instalaciones que están bajo garantías de esa entidad. «Las narrativas engañosas tienen graves consecuencias, señor Grossi, y reclaman una rendición de cuentas. Usted traicionó el régimen de no proliferación», agregó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

«Convirtió el OIEA en una herramienta a conveniencia de países que no son firmantes del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). ¿Tiene la conciencia tranquila?», preguntó en referencia al hecho de que Israel no sea parte del citado acuerdo.