Marco Rubio y Benjamín Netanyahu este lunes en la oficina del primer ministro israelí en Jerusalén. E.P.

Rubio viajará de Israel a Qatar para calmar a su aliado tras el ataque ordenado por Netanyahu

El primer ministro hebreo defiende el bombardeo en Doha, que dejó seis muertos, «porque a los terroristas no se les puede dar refugio»

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Lunes, 15 de septiembre 2025, 16:36

La presencia del secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, en Israel en un momento de máxima presión internacional y doméstica como el actual ... ha supuesto un fuerte respaldo para el primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu. La visita tiene lugar menos de una semana después del bombardeo israelí contra la cúpula islamista en Qatar y este fue el lunes uno de los temas clave de la comparecencia de prensa conjunta. Al preguntarle sobre el resultado del ataque, que dejó seis muertos pero no logró su objetivo de asesinar a los jefes de la milicia, el mandatario hebreo afirmó que «envió un mensaje claro a los líderes de Hamás: 'Pueden intentar huir, pero los encontraremos'».

