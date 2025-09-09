El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Momento del ataque al 'Family'. RR SS

Un dron ataca el barco de la flotilla de ayuda a Gaza en el que viaja Greta Thunberg

El 'Family' estaba atracado en un puerto de Túnez, que descarta una «acción hostil» o «externa» contra la embarcación que sufrió daños materiales pero no personales

I. Juez

Martes, 9 de septiembre 2025, 07:22

Un dron atacó esta madrugada a uno de los principales barcos de la Global Sumud Flotilla con ayuda para Gaza que se encontraba atracado junto ... con el resto de estas embarcaciones en las costas de Túnez. La agresión no provocó daños personales, aunque sí un incendio en la cubierta del 'Familly' en el que viaja la famosa activista Greta Thunberg, así como otros dirigentes de esta organización como Thiago Ávila.

