Incendio generado por el ataque en el barco 'Alma'. Global Sumud Flotilla

La flotilla con ayuda a Gaza recibe un segundo ataque con drones

«El fuego ya ha sido extinguido y todos los pasajeros y la tripulación se encuentran a salvo», asegura la organización

T. Nieva

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 07:07

La Global Sumud Flotilla ha denunciado un ataque con drones en las últimas horas de este martes contra la embarcación 'Alma', en las costas de ... Túnez, el segundo después de que otro vehículo aéreo no tripulado lanzara en la víspera un artefacto contra uno de sus principales barcos provocando un incendio.

