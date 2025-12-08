El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Un fuerte terremoto sacude el norte de Japón y provoca una alerta de tsunami
Zelenski con Starmer, Macron y Merz a la entrada de Downing Street 10. AFP

Starmer, Macron y Merz se reúnen con Zelenski en Londres tras las críticas de Trump «por no leer el plan de paz»

Los líderes europeos le trasladarán su apoyo e insistirán en las garantías de seguridad para Ucrania cuando cesen los combates

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Lunes, 8 de diciembre 2025, 15:43

Comenta

Volodímir Zelenski ha llegado hoy a Londres para participar en un encuentro en Downing Street junto al primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente francés, ... Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, en un momento en el que la propuesta de paz presentada por la administración estadounidense se ha convertido en el principal foco de discrepancias entre Washington, Kiev y varias capitales europeas. El viaje de Zelenski fue confirmado por su oficina poco antes de su llegada y forma parte de una serie de contactos urgentes iniciados tras la difusión del borrador del plan estadounidense, cuyo contenido preliminar ha sido discutido en los últimos días por los gobiernos implicados.

