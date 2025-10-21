El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Nicolás Sarkozy y Carla Bruni, a la salida de su domicilio.

Nicolás Sarkozy y Carla Bruni, a la salida de su domicilio. Reuters

Sarkozy ingresa en la prisión de La Santé por la financiación irregular de su campaña

Acompañado por su mujer, Carla Bruni, el primer expresidente de Francia en ser encarcelado en la historia de la Quinta República ha sido aclamado por sus simpatizantes, que le han cantado 'La Marsellesa'

Enric Bonet

Enric Bonet

Martes, 21 de octubre 2025, 09:38

Comenta

Nicolas Sarkozy ha vivido este martes el mayor deshonor en su biografía política y personal. El que fuera presidente de Francia entre 2007 y 2012 ... se ha convertido en el primer exjefe del Estado galo en ser encarcelado en la historia de la Quinta República. Ha ingresado pocos minutos antes de las diez de la mañana en la prisión de la Santé, en el distrito XIV (sur) de París.

