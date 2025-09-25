La Justicia francesa declara culpable a Sarkozy en el caso de la supuesta financiación libia de su campaña de 2007

El Tribunal de París ha declarado culpable este jueves al expresidente francés Nicolas Sarkozy por el más grave de sus múltiples casos de corrupción. La ... corte presidida por Nathalie Gavarino lo ha condenado en el juicio sobre la supuesta financiación de su campaña presidencial de 2007 por la dictadura libia de Muamar el Gadafi. Ha reconocido su culpabilidad por el delito de asociación delictiva, pero lo ha absuelto por el de financiación electoral ilegal.

Sarkozy se había sentado en el banquillo de los acusados entre enero y abril por la sospecha de que había alcanzado en 2005 «un pacto de corrupción» con Gadafi, basado en acabar entonces con el ostracismo internacional de Libia a cambio de varios millones de euros procedentes de ese régimen dictatorial. La Fiscalía había pedido a finales de marzo para el expresidente una pena de siete años de prisión, cinco de inhabilitación y una multa de 300.000 euros por esta sulfurosa trama. Esta misma mañana está previsto que se conozca la pena para el líder antaño de la derecha tradicional.

Uno de los casos «más graves» en la historia reciente de Francia

Además de a Sarkozy, han juzgado a otros 12 hombres, entre ellos, tres exministros franceses (Claude Guéant, Brice Hortefeux y Éric Woerth). Dos de los acusados fallecieron antes del anuncio de la sentencia, siendo uno de ellos el intermediario franco-libanés que murió a principios de esta semana en el Líbano. La mayoría de ellos han sido condenados, salvo tres a los que han absuelto.

El exmandatario conservador también ha sido condenado de manera firme a penas de prisión en otros dos affaires: el de las escuchas judiciales y el de la financiación ilegal de su campaña presidencial de 2012. El caso de la financiación de la campaña de 2007 representa, sin embargo, el más grave de esos casos. En la prensa francesa la presentan como «quizás el caso más grave y loco en la historia de la Quinta República».