Bomberos rusos apagan el fuego en una refinería de Sochi tras un ataque con drones. AFP

Rusia tiembla ante la escasez de combustible y la llegada del invierno

Los ataques ucranianos contra instalaciones energéticas provocan una situación «sin precedentes» y carencia de gasolina y diésel

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:02

Comenta

Rusia es uno de los mayores productores de hidrocarburos del mundo. Es el segundo en extracción de gas y el tercero de petróleo. Sin embargo, ... y como consecuencia de los ataques ucranianos contra instalaciones energéticas, en el país falta gasolina y diésel. A finales de septiembre medios como RBC estimaron que cerca del 38% de la producción de combustible estaba parada. Los últimos ataques ucranianos se produjeron el 7 de octubre contra instalaciones de Tiumén, en la Siberia Occidental. Según algunos medios rusos cerca de 28 refinerías han sufrido ataques desde agosto de este 2025. Aunque el problema no es nuevo, la falta de soluciones puede convertirlo en un auténtico dolor de cabeza para el Kremlin.

