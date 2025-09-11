El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo La decimoctava etapa de la Vuelta a España, en directo
Maximilian Krah, diputado de la ultraderechista Alternativa para Alemania. AFP

Investigan por corrupción y lavado de dinero a un diputado de la ultraderechista Alternativa para Alemania

Los fiscales germanos acusan a Sebastian Krah de dejarse sobornar regularmente por China

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Corresponsal. Berlín

Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:34

Nada más perder su inmunidad parlamentaria por decisión del Bundestag, agentes de la Policía germana han procedido este jueves al registro de las oficinas y ... vivienda del diputado de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) Maximilian Krah, sospechoso de dejarse sobornar por China y de lavado de dinero. «Se trata de un intento de intimidación política. Observo relajado la investigación», ha declarado el polémico político de la formación xenófoba y antieuropea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  2. 2

    No hay café para todos en la Plaza Nueva
  3. 3

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales
  4. 4

    Acoso y derribo a la alcaldesa de un pueblo burgalés: agreden a su marido en la localidad a la que huyeron
  5. 5

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  6. 6

    Las mascarillas desechables del covid se han convertido en una «bomba de relojería» para nuestra salud
  7. 7 Así fue el descuido de Yeray: «No tenía el bote de repuesto y fruto del estrés decidí tomarme la pastilla de mi pareja»
  8. 8

    El alcalde del pueblo con mayor tasa de suicidios de España: «Muchas familias tienen este problema»
  9. 9

    Polonia cierra sus fronteras aéreas con Bielorrusia y Ucrania
  10. 10

    «Voy a necesitar meses de terapia para estabilizarme, porque esto es una locura»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Investigan por corrupción y lavado de dinero a un diputado de la ultraderechista Alternativa para Alemania

Investigan por corrupción y lavado de dinero a un diputado de la ultraderechista Alternativa para Alemania