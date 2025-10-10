Decepción en la Casa Blanca al no ser Trump el premiado: «El Comité ha demostrado que antepone la política a la paz»

La concesión del premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado ha desatado reacciones contrapuestas. Las muestras de júbilo de organismos ... como la UE y la ONU han contrastado con la decepción de la Administración estadounidense, cuyo presidente Donald Trump aspiraba a ser galardonado al considerar que «nadie en la historia ha resuelto tantas guerras» como él.

«El Comité Nobel demostró que antepone la política a la paz», ha denunciado en un mensaje en la red social X el portavoz de la Casa Blanca, Steve Cheung. Aun así, ha avanzado que la falta de reconocimiento al magnate no les desmotivará en su exitosa trayectoria como mediador de conflictos. «El presidente Trump seguirá logrando acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas. Tiene un corazón humanitario, y nunca habrá nadie como él que pueda mover montañas con la pura fuerza de su voluntad», ha asegurado.

President Trump will continue making peace deals, ending wars, and saving lives.



He has the heart of a humanitarian, and there will never be anyone like him who can move mountains with the sheer force of his will.



The Nobel Committee proved they place politics over peace. https://t.co/dwCEWjE0GE — Steven Cheung (@StevenCheung47) October 10, 2025

Aunque Trump no se ha pronunciado aún de forma explícita tras el reconocimiento a Machado, ha sido lo suficientemente claro al acompañar su silencio de la publicación de tres vídeos en su cuenta de Truth Social este viernes por la mañana en las que aparecen simpatizantes celebrando el acuerdo sobre Gaza.

Paralelamente, mientra el chavismo tampoco se pronunciaba sobre el reconocimiento a la principal rival de Nicolás Maduro, una de las muestras más efusivas la recibía Machado de su compañero de filas y excandidato presidencial Edmundo González, a quien la opositora de 58 años llamó instantes después de ser premiada para compartir con él su alegría. «Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena María Corina, Venezuela será libre», celebró el exdiplomático venezolano en un mensaje difundido en la red social X.

¡Nuestra querida Maria Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena @mariacorinaya, Venezuela será… pic.twitter.com/jpmrUEujtL — Edmundo González (@EdmundoGU) October 10, 2025

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, también ha felicitado públicamente a Machado y ha elogiado «su incansable lucha por la libertad y la democracia en Venezuela». «Ha conmovido corazones e inspirado a millones en todo el mundo», ha destacado en redes sociales, no sin antes recordar que la Eurocámara ya reconoció a la opositora y a Edmundo González Urrutia con el Premio Sájarov en 2024, como muestra de su valor y determinación.

So proud of the brave @MariaCorinaYA on receiving the @NobelPrize for Peace.



Your tireless struggle for freedom and democracy in Venezuela has touched hearts and inspired millions across the globe.



That’s why @Europarl_EN was proud to recognise you and @EdmundoGU with the… https://t.co/KolLDvvVJg pic.twitter.com/x8EYEponXU — Roberta Metsola (@EP_President) October 10, 2025

En un comunicado oficial, el Parlamento Europeo respaldó poco después el mensaje de Metsola al asegurar que ambos detractores del chavismo «representan al pueblo de Venezuela que lucha por recuperar la libertad y la democracia». La institución ha subrayado asimismo que su trabajo refleja la resistencia cívica frente a la represión política que atraviesa el país.

El exjefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, también se ha sumado a las felicitaciones de Bruselas a Machado. «Enhorabuena por el merecido premio Nobel de la Paz 2025, por su impulso a una solución pacífica por la vía democrática al conflicto en Venezuela. Espero que este reconocimiento contribuya al diálogo y al pleno restablecimiento de la democracia y las libertades», explicó en X.

Enhorabuena a @MariaCorinaYA por el merecido premio Nobel de la Paz 2025, por su impulso a una solución pacífica por la vía democrática al conflicto en Venezuela. Espero que este reconocimiento contribuya al diálogo y al pleno restablecimiento de la democracia y las libertades. https://t.co/NTp6Bupixb — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 10, 2025

Paralelamente, el portavoz de la comisión de Derechos Humanos de la ONU, Thameen Al-Kheetan, expresó en Ginebra en un encuentro con periodistas que «este reconocimiento refleja las claras aspiraciones del pueblo de Venezuela por elecciones libres y justas, por los derechos civiles y políticos y por el Estado de derecho».

Desde Argentina, el expresidente Mauricio Macri ha sido una de las primeras figuras políticas en reaccionar. «Pocas veces se ha elegido tan bien a alguien para representar la paz como con este premio. Hoy más que nunca, mi corazón está con Corina y con el querido pueblo venezolano», ha subrayado en X.

María Corina Machado, Premio Nobel de La Paz:

Pocas veces se ha elegido tan bien a alguien para representar la paz como con este premio. Hoy más que nunca, mi corazón está con Corina y con el querido pueblo venezolano. pic.twitter.com/ggL3PCOamF — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 10, 2025

En Colombia las felicitaciones se hicieron igualmente extensivas por parte de los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. «Viva María Corina, Viva la Democracia, Viva Venezuela, Viva Colombia», exclamó eufórico Uribe mientras que Santos, también premiado con el Nobel de la Paz, definió el premio como «un gran reconocimiento a su valentía y perseverancia en su lucha por la libertad y la paz de Venezuela».