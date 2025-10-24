El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La candidata independiente Catherine Connolly, favorita en los sondeos, al acudir a votar este viernes. EP

Duelo femenino en la arena presidencial irlandesa

La independiente Catherine Connolly, apoyada por SinnFéin, y la candidata del Fine Gael, Heather Humphreys, se disputan la jefatura del Estado en los comicios de este viernes

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Viernes, 24 de octubre 2025, 16:22

En Irlanda, este viernes, el país entero mira hacia las urnas con una expectación poco habitual para una elección presidencial. El cargo, limitado en poder ... ejecutivo pero cargado de simbolismo, se ha convertido en el escenario de un duelo inédito entre dos mujeres que representan casi dos Irlandas distintas: Catherine Connolly, diputada independiente respaldada por Sinn Féin y por varias formaciones de izquierda, y Heather Humphreys, quien fuera responsable de Desarrollo Rural y figura veterana del partido de gobierno Fine Gael.

