El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Emmanuel Macron, durante la cumbre celebrada este jueves en París. AFP

Dirigentes europeos y árabes se conjuran para que el plan de Trump vaya más allá de la liberación de rehenes

El presidente francés, Emmanuel Macron, se felicita por «un acuerdo histórico», pero advierte en una cumbre en París de que «la paz es frágil»

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Jueves, 9 de octubre 2025, 21:32

Comenta

El presidente francés, Emmanuel Macron, se felicitó este jueves por «el acuerdo histórico» entre Israel y la milicia palestina Hamás bajo el amparo de los ... Estados Unidos de Donald Trump. «Quiero felicitar al presidente Trump por su compromiso personal, al emir de Catar y al primer ministro» de Emiratos Árabes Unidos, aseguró el jefe del Estado galo, que también mencionó a los mandatarios de Turquía y Egipto. Pronunció esas palabras en el arranque de una reunión en París entre ministros de Asuntos Exteriores de países europeos, árabes, así como de Indonesia, Canadá y Pakistán. La cumbre ganó en relevancia al coincidir con el pacto entre el Gobierno israelí y la organización islamista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»
  2. 2

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  3. 3

    El motivo que ha llevado a un avión del Gobierno francés a sobrevolar Bizkaia durante horas
  4. 4 El exjugador del Athletic que se ha convertido en banquero privado
  5. 5

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  6. 6

    «Senegal se va a quedar con nuestros atuneros»
  7. 7

    4 detenidos y 40 identificados en una megarredada contra la venta ilegal en Cortes
  8. 8 Condenan al Athletic a indemnizar con 14.000 euros a una exjugadora
  9. 9

    Trump confía en que la tregua en Gaza se convierta en una «paz duradera en Oriente Medio»
  10. 10 Gastronomika rinde honores a la nobleza de la chuleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Dirigentes europeos y árabes se conjuran para que el plan de Trump vaya más allá de la liberación de rehenes

Dirigentes europeos y árabes se conjuran para que el plan de Trump vaya más allá de la liberación de rehenes