El hasta ahora primer ministro francés, François Bayrou. AFP

La despedida precipitada de un veterano centrista

Bayrou apenas ha durado nueve meses en la 'silla eléctrica' en que se ha convertido la jefatura del Ejecutivo

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Lunes, 8 de septiembre 2025, 21:42

El primer ministro galo, François Bayrou, descartó el viernes la posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales de 2027. «No es uno de mis objetivos ... en estos momentos», dijo en una entrevista para la emisora de radio RTL. Si no cambia de opinión, su fracaso con la moción de confianza y dimisión forzada este lunes por la Asamblea Nacional representan su adiós de la política nacional. Ponen punto final a nueve meses difíciles al frente del Gobierno de Francia.

