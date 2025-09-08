El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Nico Williams sufre una «lesión muscular moderada en el aductor izquierdo»
El primer ministro francés, François Bayrou, en la Asamblea Nacional. AFP

Cae el Gobierno de Francia y sume de nuevo al país en el caos

Una amplia mayoría de la Asamblea Nacional francesa niega la confianza a Bayrou

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Lunes, 8 de septiembre 2025, 19:08

«Esta prueba de la verdad la quise. Algunos de vosotros piensan que es irracional y arriesgada. Pero el mayor riesgo hubiera sido continuar como ... de costumbre». El primer ministro galo, François Bayrou, reconoció este lunes que el último episodio de la inestable política francesa lleva su autoría. El responsable del Ejecutivo había decidido el 25 de agosto someterse a un voto de confianza, con muy pocas opciones de superarlo. Esta tarde se confirmó su derrota que lo obliga constitucionalmente a dimitir. No había ningún suspense respecto al fracaso de la extraña maniobra de Bayrou, cuyo principal interrogante es si tendrá alguna utilidad en la etapa de inestabilidad política en la que se adentra el país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nico Williams se lesiona en un recital histórico de la selección
  2. 2

    Un joven español muere en un atentado contra un autobús en Jerusalén
  3. 3

    El Ministerio calcula que el tren Bilbao-Castro cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  4. 4

    El peronismo arrolla a Milei en Buenos Aires
  5. 5

    La UEFA impone diez meses de sanción a Yeray, que regresará el 2 de abril
  6. 6

    Los cachorros con los que cuenta Valverde para cubrir el hueco de Laporte el Athletic
  7. 7

    Quizá te espía la cámara de tu móvil y no lo sabes: estas son las señales
  8. 8 El mapa de la despoblación en Bizkaia. Consulta aquí tu municipio
  9. 9 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la Vuelta
  10. 10

    «En Bilbao tenemos que vender caro para poder ganar dinero»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cae el Gobierno de Francia y sume de nuevo al país en el caos

Cae el Gobierno de Francia y sume de nuevo al país en el caos