Cae el Gobierno de Francia y sume de nuevo al país en el caos

«Esta prueba de la verdad la quise. Algunos de vosotros piensan que es irracional y arriesgada. Pero el mayor riesgo hubiera sido continuar como ... de costumbre». El primer ministro galo, François Bayrou, reconoció este lunes que el último episodio de la inestable política francesa lleva su autoría. El responsable del Ejecutivo había decidido el 25 de agosto someterse a un voto de confianza, con muy pocas opciones de superarlo. Esta tarde se confirmó su derrota que lo obliga constitucionalmente a dimitir. No había ningún suspense respecto al fracaso de la extraña maniobra de Bayrou, cuyo principal interrogante es si tendrá alguna utilidad en la etapa de inestabilidad política en la que se adentra el país.

Hasta 364 diputados votaron en contra de la moción de confianza y solo la respaldaron 194. Como ya lo habían anunciado pocas horas después del anuncio de este escrutinio, convocado para salvar un impopular plan de austeridad (valorado en 44.000 millones de euros), los representantes de la extrema derecha de Marine Le Pen y la izquierda (Francia Insumisa, Partido Socialista, verdes y comunistas) se opusieron. Ambos bloques antagónicos suman una amplia mayoría absoluta en un Parlamento casi ingobernable. Representó la primera vez en la historia de la Quinta República en que un jefe del Gobierno se ve obligado a dimitir a causa de un voto de confianza.

La Asamblea ya había vivido un momento igual de excepcional el 4 de diciembre con el final de Michel Barnier, predecesor de Bayrou, debido a la primera moción de censura exitosa desde 1962. A diferencia de lo ocurrido a finales del año pasado, este lunes no se ha vivido un ambiente de gran excepcionalidad en la Cámara Baja. Una parte significativa de los escaños estaban vacíos durante los debates. Era como si los representantes se hubiesen acostumbrado a la caída sucesiva de responsables del Ejecutivo en el crepuscular segundo mandato de Macron, en que han saltado de su silla cuatro primeros ministros desde 2022.

La derrota de Bayrou era previsible, pero el resultado final ha tenido una tonalidad humillante. Ni siquiera respaldaron al veterano dirigente, de 74 años, la totalidad de los 210 escaños de los partidos que forman parte del Gobierno, compuesto por una coalición entre el centro-derecha macronista y la derecha tradicional de Los Republicanos (LR). Cerca de una veintena de representantes conservadores y de la coalición presidencial se abstuvieron.

La falta de unidad en el llamado «bloque central» refleja la dificultad de alcanzar una mínima estabilidad parlamentaria en la Francia actual. Si el presidente Emmanuel Macron se decanta por elegir a otro primer ministro —parece la opción más probable en lugar de una convocatoria electoral—, no le esperará una tarea nada fácil teniendo en cuenta la fragmentación en la Asamblea. El portavoz parlamentario de LR, Laurent Wauquiez, aprovechó su intervención para recordar que «nunca aceptarán» un Gobierno de izquierdas y «eso también vale para el Partido Socialista». Los representantes socialistas pidieron un Ejecutivo en solitario, mientras que Le Pen insistió en exigir unas elecciones anticipadas, «que no son una opción, sino una obligación».

«No podéis borrar la realidad»

Los dados estaban echados y eso se notó en el discurso de Bayrou. En lugar de intentar convencer a las oposiciones de que le dieran la confianza, las abroncó y les reprochó que prioricen los intereses electorales «como niños» en lugar «de afrontar las cuestiones históricas como adultos». El líder del MoDem no se dirigió a los diputados del hemiciclo, sino sobre todo a la opinión pública. Su discurso resultó continuista respecto a su estrategia de las últimas semanas en que multiplicó sus intervenciones mediáticas alertando sobre la situación financiera de Francia. Su déficit público previsto para finales de este año será del 5,4% y la deuda superará el 114% del PIB.

🔴 🗣 DIRECT - "Notre pays a le plus urgent besoin de lucidité", affirme le Premier ministre François Bayrou à l'Assemblée nationale. #franceinfo #canal16 pic.twitter.com/jjTUJYDizS — franceinfo (@franceinfo) September 8, 2025

«Tenéis el poder de echar al Gobierno, pero no podéis borrar la realidad», afirmó Bayrou. «En el momento en que vivimos solo hay un camino y es el único que podemos tomar», añadió refiriéndose a la necesidad de hacer recortes para afrontar la situación actual. El plan gubernamental, presentado el 15 de julio, contempla un tijeretazo del gasto público de 30.000 millones y subidas de impuestos de 14.000 millones, especialmente sobre la clase trabajadora, por ejemplo, con la supresión de dos días festivos. Otra de las medidas más criticadas es la congelación de las pensiones, ayudas sociales y salarios de los funcionarios.

Renuncia prevista para el martes

Estas políticas no solo son rechazadas por una mayoría de la población, sino que también han propiciado protestas y huelgas, que empezarán el miércoles con el impredecible movimiento ciudadano «Bloquearlo todo». En medio de este contexto, el órdago de Bayrou ha chocado con el muro de las oposiciones. «No compartimos su diagnóstico ni sus remedios», aseguró Mathilde Panot, presidenta del grupo parlamentario de la Francia Insumisa (afines a Sumar o Podemos). «Señor primer ministro, usted está tan desconectado de la realidad que le sorprenda que hayamos expresado esta voluntad popular», le reprochó Le Pen, refiriéndose a los sondeos en que una amplia mayoría desea la dimisión del líder del MoDem.

Antes de que concluyera el debate, el gabinete gubernamental ya había informado de que Bayrou presentaría su renuncia a Macron el martes por la mañana, en el caso (muy probable) de que perdiera la votación. Tras la caída del primer ministro, la pelota está en el tejado del presidente. ¿Nombrará a un nuevo responsable del Ejecutivo? ¿O convocará otras elecciones legislativas? Ninguna de estas decisiones le garantiza la posibilidad de darle una mínima estabilidad parlamentaria al país y sacar adelante unos presupuestos.