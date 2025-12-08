El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El presidente del Consejo Europeo, António Costa. EFE

Costa critica la estrategia para apoyar a los ultras de EE UU: «La amenaza de interferencia política es inaceptable»

El presidente del Consejo Europeo carga contra el nuevo documento de política exterior de la Casa Blanca y asegura que los tuits de Trump se han convertido «en la doctrina» de Washington

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal. Bruselas

Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:41

Comenta

El presidente del Consejo Europeo, el portugués António Costa, ha criticado este lunes el nuevo documento de Estrategia de Seguridad Nacional elaborado por la Casa ... Blanca y la intención del Ejecutivo de Donald Trump de apoyar a las formaciones ultras y euroescépticas. «La amenaza de interferencia política en Europa es inaceptable», ha destacado en su discurso en el Instituto Jacques Delors, en París, al tiempo que ha señalado que Estados Unidos no es quién «para elegir cuáles son los buenos partidos y los malos».

