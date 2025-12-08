Costa critica la estrategia para apoyar a los ultras de EE UU: «La amenaza de interferencia política es inaceptable»

El presidente del Consejo Europeo, el portugués António Costa, ha criticado este lunes el nuevo documento de Estrategia de Seguridad Nacional elaborado por la Casa ... Blanca y la intención del Ejecutivo de Donald Trump de apoyar a las formaciones ultras y euroescépticas. «La amenaza de interferencia política en Europa es inaceptable», ha destacado en su discurso en el Instituto Jacques Delors, en París, al tiempo que ha señalado que Estados Unidos no es quién «para elegir cuáles son los buenos partidos y los malos».

El político se ha referido así al informe de política exterior de Trump, que entre otras cuestiones, contempla el respaldo de Washington a los partidos europeos que considera «patrióticos» y que servirán para «ayudar» al Viejo Continente «a corregir su trayectoria actual». Y ha sido contundente al afirmar que «los aliados no interfieren en la vida política ni en las decisiones de sus aliados. Respetan su soberanía». El dirigente ha lamentado que los discursos del vicepresidente JD Vance en Múnich -en el que cargó contra los Gobiernos comunitarios- y los mensajes de Trump en redes sociales se hayan convertido «en la doctrina de EE UU» y ha subrayado que Europa «debe actuar de una manera acorde».

El presidente de la institución europea responde así a la campaña contra Europa iniciada por Trump y que critica la falta de inversiones en defensa y las políticas migratorias del bloque que, según sus palabras, «se enfrenta a la desaparición de su civilización» en veinte años o menos tiempo. Las palabras del portugués contrastan además con la tibieza de la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, que insistió durante el fin de semana en que EE UU seguirá siendo un aliado de Europa, pese al documento presentado por el inquilino de la Casa Blanca, y quitó importancia a la referencia a que Europa se enfrentaba al fin su civilización. «Yo no lo he leído así», apuntó.