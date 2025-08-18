El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Donald Trump tras su encuentro con Vladímir Putin. EFE

Trump insta a Zelenski a renunciar a Crimea y a la entrada en la OTAN

El presidente de EE UU recibe este lunes a su homólogo ucraniano y líderes europeos en Washington tras reunirse el viernes con el jefe dle Kremlin en Alaska

María Rego

María Rego

Lunes, 18 de agosto 2025, 09:27

Donald Trump ha puesto sobre la mesa sus condiciones para las negociaciones de paz en Ucrania. A horas de reunirse en Washington con el presidente ... de la exrepública soviética, Volodímir Zelenski, y líderes europeos, el inquilino de la Casa Blanca ha advertido que ni la devolución de la península de Crimea -anexionada por Rusia en 2014- ni la adhesión de Kiev a la OTAN -una de las grandes aspiraciones del dirigente ucraniano- entrarán en ese diálogo. El magnate ha sacado pecho de la cumbre sin precedentes de la que este lunes ejercerá como anfitrión en la capital estadounidense.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¿Aprobarías un psicotécnico como el que suspendió el 90% de los aspirantes a ertzaina? Compruébalo aquí
  2. 2

    La alcaldesa de Ondarroa, de Bildu, denuncia la expulsión de un policía municipal de las txosnas
  3. 3

    El Ayuntamiento estudia sancionar a la empresa encargada de montar el escenario de Abandoibarra
  4. 4 El nuevo accesorio estrella en la barra de las txosnas de Aste Nagusia que sustituye a las cuerdas de plástico
  5. 5 Solo 12 participantes en la tradicional bajada de las goitiberas de Aste Nagusia: «Un desastre»
  6. 6

    El alto absentismo impulsa la contratación de detectives privados en Euskadi: «Hay empresarios desesperados»
  7. 7 El bar de playa mejor valorado de Bizkaia: buenos pintxos en un enclave privilegiado
  8. 8

    «Si te operan, ¿buscas a un magnífico cirujano o a uno que sepa euskera?»
  9. 9

    14 detenidos, dos por violencia de género, en la primera noche de Aste Nagusia
  10. 10

    Más de 740.000 vascos pagarán 120 millones por no ajustar la subida de precios al IRPF

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Trump insta a Zelenski a renunciar a Crimea y a la entrada en la OTAN

Trump insta a Zelenski a renunciar a Crimea y a la entrada en la OTAN