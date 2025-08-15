El mundo pendiente de la cita hoy en Alaska entre Trump y Putin con la paz en Ucrania en juego

El presidente estadounidense, Donald Trump , y su homólogo ruso, Vladímir Putin , se se han citado hoy (a partir de las 21.30, hora española) en ... Alaska en una cumbre que puede decidir el futuro de Ucrania. «MUCHO EN JUEGO», publicó Trump en su plataforma Truth Social poco antes de subir al Air Force One y despegar en un vuelo de casi siete horas hacia Anchorage, donde está la base militar en la que se celebra el encuentro.

Putin, subido en otro avión, pisará suelo occidental por primera vez desde que ordenó en febrero de 2022 la invasión de Ucrania. Ahora controla una quinta parte del territorio. El resto del mundo, especialmente Europa, está pendiente de lo que suceda en Alaska, donde al líder ruso le esperan manifestaciones en su contra.

Pero nadie estará más atento a lo que ocurra que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. Hasta ahora ha rechazado en público la presión de Trump para que ceda el territorio ocupado por Rusia. En ese punto, el dirigente ucraniano cuenta con el apoyo de sus aliados europeos.

Y entre los dos frentes, Trump se ha autoerigido como el gran mediador, empeñado en reforzar su candidatura al premio Nobel de la Paz. Dice el magnate norteamericano que la cita de Alaska es sólo una «reunión de tanteo» para ver si Putin va en serio. «Soy presidente, y él no va a jugar conmigo», declaró en la Casa Blanca el jueves. «Si es una reunión mala, terminará muy rápido, y si es una buena, vamos a acabar logrando la paz en un futuro bastante cercano», aseguró.

Lavrov, con una camiseta de la URSS

A su llegada a Alaska, el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, rechazó hacer pronósticos. «Nunca hacemos suposiciones anticipadas», declaró el canciller. Vestía una camiseta en la que se leía 'URSS', acrónimo de la antigua Unión Soviética. Todo un símbolo. Putin no oculta que su objetivo es recuperar buena parte del territorio perdido tras la caída de la URSS, incluida Ucrania.

Este encuentro, según Trump, es la antesala de una próxima reunión entre Putin y Zelenski, quizá con la presencia del presidente de EEUU. La Casa Blanca considera que esa futura cita tendrá mucho más peso que la de hoy, en la que, en principio, se trata de palpar la actitud del Kremlin de cara a un alto el fuego y una negociación para sellar la paz.

Tras hablar con Putin, Trump se ha comprometido a constultar rápidamente con los líderes europeos y con Zelenski. Antes de regresar a la Casa Blanca en enero, presumió de buena relación con el líder ruso , culpó a su predecesor demócrata, Joe Biden, de la guerra en Ucrania y prometió lograr la paz en 24 horas. Pero a pesar de las llamadas telefónicas a Putin y de una bronca pública con Zelenski en febrero, no ha conseguido que el jefe del Kremlin renuncie a proseguir la invasión. De hecho, ha intensificado los ataques en los últimos días. Eso ha generado «frustración» en Trump, que no deja de amenazar con «consecuencias muy graves» en forma de sanciones económicas si Rusia no acepta una tregua.