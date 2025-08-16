El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El B-2 y los F-22 Raptor sobrevuelan la base de Anchorage. X

Alfombra roja, bombarderos y 'La Bestia', así fue recibido el líder ruso

Críticas en Estados Unidos a Donald Trump por una bienvenida a Vladímir Putin que rompió a lo grande su aislamiento internacional por la guerra en Ucrania

M. Pérez

Sábado, 16 de agosto 2025, 01:31

La Casa Blanca organizó ayer un auténtico espectáculo de la llegada de Vladímir Putin a Alaska. Una alfombra roja al pie de la escalerilla de ... su avión, un breve desfile aéreo con cinco aviones en escuadra, cuya punta de lanza era un B-2, el bombardero furtivo utilizado para atacar los laboratorios nucleares de Irán, y un paseo en 'La Bestia', la limusina presidencial estadounidense.

