El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vladímir Putin, presidente de Rusia. Efe

Putin exige el control del este de Ucrania para detener la guerra

Trump ya ha trasladado la propuesta a Zelenski y varios líderes europeos tras una cumbre en Alaska que el presidente ruso califica de «oportuna y útil»

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Sábado, 16 de agosto 2025, 18:46

En los medios de comunicación rusos, siempre bajo la lupa del Gobierno, había cierta euforia debido al papel jugado por el presidente del país, Vladímir ... Putin, en la cumbre de Alaska que compartió el viernes con Donald Trump, su homólogo estadounidense. Consideran que Rusia mantuvo su posición de fuerza en la invasión que inició en 2022 sobre territorio ucraniano. Marcó los pasos hacia la paz. Según el diario británico 'The Telegraph', Putin se comprometió con Trump a poner fin a los combates si Kiev entrega por completo la región de Donetsk, en el este del país. Con esa condición, Moscú estaría dispuesto a devolver parte de otras zonas ahora ocupadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la joven de 28 años que fue rescatada en la playa de Laga el lunes
  2. 2

    «Prefiero estar viva con todo caído a estar bajo tierra»
  3. 3

    Una pelea entre bandas en Bolueta acaba con dos detenidos y un joven sin un dedo
  4. 4 Una de los mejores helados artesanos de Bilbao aterriza en los supermercados Eroski
  5. 5

    Registros históricos de temperatura en Bilbao en puertas de la Semana Grande
  6. 6

    Trump trata de convencer a Europa de que es mejor «un acuerdo de paz» que una tregua en Ucrania
  7. 7

    Supermercados del País Vasco comienzan a repartir su inventario con Glovo
  8. 8 Bares, hoteles, txosnas... Estos son los mejores tardeos en Bilbao para Aste Nagusia
  9. 9 Programa de Aste Nagusia este sábado 16 de agosto de 2025
  10. 10 Herido grave en un aparatoso accidente en el centro de Castro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Putin exige el control del este de Ucrania para detener la guerra

Putin exige el control del este de Ucrania para detener la guerra