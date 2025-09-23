El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Emmanuel Macron, en un momento de su conversació teléfonica del lunes con Trump. E. C.

Macron llama a Trump tras ser acorralado por la caravana presidencial

El presidente francés pide en broma a su homólogo estadounidense que «despeje la carretera» después de que la Policía colocara una barricada en Nueva York

T. Nieva

Martes, 23 de septiembre 2025, 19:52

La tensión vivida en la Asamblea General de la ONU por las críticas de EE UU e Israel tras el reconocimiento el lunes del Estado ... Palestino por parte de Francia deparó horas después en una divertida anécdota entre el presidente galo, Emmanuel Macron, y Donald Trump. Los acontecimientos tuvieron lugar cuando, a la salida de la reunión en Naciones Unidas, la caravana en la que viajaba el jefe del Elíseo, quedó varada en el centro de Manhattan al encontrarse sus calles totalmente bloqueadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza detiene al autor material del crimen de Solokoetxe y a dos cómplices
  2. 2

    Pleitea por una herencia de 14 millones al demostrar que su padre es un empresario leonés
  3. 3

    Cuatro agresiones con arma blanca en un día
  4. 4 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  5. 5

    Una avería deja sin tren hasta el viernes a miles de usuarios de Santurtzi a Barakaldo
  6. 6

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  7. 7

    Correos pone a la venta por 13,5 millones su sede central en Bilbao
  8. 8

    Jimmy Kimmel recupera su programa
  9. 9 Así se vivió la alarma social en Bizkaia por el asesinato de tres jóvenes: «Hay que tener en la memoria al que mató a mi hermana»
  10. 10

    Bizkaibus se plantea cancelar los servicios nocturnos en fiestas por el vandalismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Macron llama a Trump tras ser acorralado por la caravana presidencial

Macron llama a Trump tras ser acorralado por la caravana presidencial