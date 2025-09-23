Macron llama a Trump tras ser acorralado por la caravana presidencial

La tensión vivida en la Asamblea General de la ONU por las críticas de EE UU e Israel tras el reconocimiento el lunes del Estado ... Palestino por parte de Francia deparó horas después en una divertida anécdota entre el presidente galo, Emmanuel Macron, y Donald Trump. Los acontecimientos tuvieron lugar cuando, a la salida de la reunión en Naciones Unidas, la caravana en la que viajaba el jefe del Elíseo, quedó varada en el centro de Manhattan al encontrarse sus calles totalmente bloqueadas.

En un vídeo ampliamente compartido en redes sociales se ve a Macron pedir explicaciones a un policía sobre lo que está ocurriendo y éste le responde que el corte de las carreteras se debe al paso de la comitiva del presidente Trump, compuesta por más de una docena de vehículos. Acto seguido, el mandatario galo toma su teléfono y llama directamente al inquilino de la Casa Blanca para pedirle en tono jocoso que «despeje el camino».

French President Macron’s motorcade was stopped in NYC for President Trump.



Macron called Trump and was told to walk as he started walking multiple blocks.



AMERICA FIRST 🇺🇸😂 pic.twitter.com/4Gg9YSgRAa — Isaac Datura™ 🇺🇸 (@IsaacDatura) September 23, 2025

«Hola, ¿cómo estás? ¡Adivina qué! Te estoy esperando en la calle porque todo está congelado, ¡ja!», le dijo Macron a Trump. La conversación entre ambos discurrió de forma amistosa y se alargó varios minutos en los que el líder galo optó por emprender andando el camino hacia la Embajada francesa.

Durante su trayecto por el corazón de Nueva York, Macron posó para hacerse fotos con los transeúntes que se sorprendían al verle. El mandatario incluso recibió un beso en la cabeza de un hombre, un incidente que activó de inmediato a su equipo de guardaespaldas. El mandatario francés, sin embargo, reaccionó entre risas y no le dio mayor importancia a lo ocurrido.