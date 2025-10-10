El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen aérea del lugar de la explosión. Sky5

Una gigantesca explosión en una fábrica de armamento deja varios muertos en Tennessee

Los equipos de rescate continúan buscando supervivientes en la zona, y medios locales calculan que hay 19 desaparecidos

Antón Etxebarria

Viernes, 10 de octubre 2025, 19:59

Comenta

Una gigantesca explosión en una fábrica de armamento militar ha provocado la muerte de un número aún indeterminado de personas en el estado de Tennessee, ... en Estados Unidos. Según informan medios locales, la devastadora deflagración se produjo, aún por causas desconocidas, hacia las 7:45 de la mañana -hora local- de este viernes en las instalaciones de Accurate Energetic Systems, que está ubicada aproximadamente a una hora al suroeste de la ciudad de Nashville.

