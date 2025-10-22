El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Retenciones en el Txorierri por un choque entre un camión y un coche en sentido Galdakao
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, Takaichi recorría Japón sobre dos ruedas antes de dedicarse a la política.

Sanae Takaichi, la motera fanática del heavy que dirige Japón

La primera mujer en gobernar el país nipón, de origen humilde, conservadora con vínculos ultra, se ha casado dos veces con el mismo hombre y adora a Margaret Tatcher

Jaime Santirso

Enviado especial. Tokio

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:32

Comenta

Compareció jovial Sanae Takaichi en rueda de prensa, con la sonrisa desprendida de quien acaba de hacer historia. Resulta comprensible el regocijo de quien posee, ... desde el martes, un lugar 'in perpetuum' en los anales por ser aquello que ninguna japonesa había sido antes: primera ministra. Un hito conquistado por una mujer a quien padecer las discriminaciones del conservadurismo hizo, he aquí la ironía, aún más conservadora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  2. 2

    El Gorbea dice adiós a Xabi, el presidente del club de montaña de Areatza fallecido a los 43 años
  3. 3

    Las memorias póstumas de Virginia Giuffre, un relato escalofriante de los presuntos abusos del príncipe Andrés y del círculo de Epstein
  4. 4 Las siete mujeres vascas que se cuelan entre las 100 más influyentes del país en la lista Forbes
  5. 5 El municipio vasco que se quedará sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años
  6. 6

    Vecinos de Amezola organizan patrullas nocturnas ante la ola de vandalismo
  7. 7

    El hotel Indautxu cierra su venta y pasa a manos de la mayor cadena española
  8. 8

    Entre bisturís y piedras de 100 kilos, la cirujana harrijasotzaile que se ha proclamado campeona de Euskadi
  9. 9

    La renta media de los vizcaínos creció hasta 26.000 euros: consulta lo que ganan los vecinos de cada municipio
  10. 10

    Tomo XXII, página 6.899: el mail que pone contra las cuerdas a la mujer de Sánchez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Sanae Takaichi, la motera fanática del heavy que dirige Japón

Sanae Takaichi, la motera fanática del heavy que dirige Japón