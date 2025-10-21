La conservadora Takaichi hace historia como la primera mujer en liderar Japón

Sanae Takaichi acaba de hacer historia al convertirse este martes en la nueva primera ministra de Japón, la única mujer en ostentar tal cargo en ... el país hasta la fecha. La verdadera noticia, sin embargo, es la creación de una nueva alianza gubernamental que pretende solventar la fragmentación parlamentaria y la consiguiente incertidumbre política con un viraje hacia la ortodoxia conservadora.

Ahora bien: precisamente este contexto ha generado un inusitado suspense. Takaichi se había impuesto con claridad en las primarias del Partido Liberal Democrático (PLD) a principios de mes. La correlación entre liderar la formación y presidir Japón solía resultar inmediata (no en vano el PLD ha gobernado durante 66 de los últimos 70 años), pero se quebró después de que el primer ministro saliente, Shigeru Ishiba, perdiera la mayoría en ambas cámaras en menos de un año.

El trámite se complicó aún más una semana después, cuando los budistas conservadores de Komeito rompieron la coalición con el PLD, vigente desde hace 26 años, generando así la posibilidad de que la oposición conformara una mayoría alternativa por primera vez desde 2012. La matemática acompañaba, pero la diplomacia no.

Después de varios días de nerviosas conversaciones, la opción acabó por disiparse en la tarde de este lunes, cuando los populistas de centroderecha de Ishin no Kai –el Partido de la Innovación– anunciaron un acuerdo para apoyar al PLD. Así, Takaichi ha sido investida hoy con holgura mínima, y aun así mayor de lo previsto. La nueva primera ministra ha cosechado 237 votos en la Cámara Baja –entre PLD, Ishin y varios independientes–, tres por encima de la mayoría, haciendo innecesaria una ronda de desempate e irrelevante el resultado en la Cámara Alta.

«Como partido que comparte una visión nacional, aprecio sinceramente su compromiso en extensas y serias discusiones sobre política. […] Deseo trabajar juntos para remodelar Japón de manera que podamos legarlo responsablemente a las generaciones futuras», declaró Takaichi tras la firma del acuerdo con Hirofumi Yoshimura, gobernador de Osaka y líder de Ishin. «Compartimos la misma visión nacional y el deseo de fortalecer Japón. Como partido reformista, queremos impulsar las reformas que hemos defendido hasta ahora», apuntó este.

En la senda de Abe

Así ha echado a andar un nuevo Gobierno en minoría, pero más sólido que su predecesor. «A juzgar por el contenido del acuerdo, esta unión, a diferencia de la que existía con Komeito, es entre partidos que comparten una notable similitud en ideología y convicciones», destaca Tomohiko Taniguchi, presidente de la organización ultraconservadora Nippon Kaigi.

«Para el ala conservadora del PLD, que durante mucho tiempo se ha mostrado inquieta por cuestiones como la sucesión imperial y la necesidad de revisar el Artículo 9º de la Constitución (que renuncia a la guerra y prohíbe las fuerzas armadas), este acuerdo marca la reafirmación de los principios innegociables del partido, principios que habían vacilado durante los años de Kishida e Ishiba. Con Ishin como socio de coalición, la identidad conservadora del PLD ha recuperado una base sólida», continúa quien fuera asistente personal del difunto primer ministro Shinzo Abe.

La victoria de Takaichi devuelve al país a la senda marcada por el político más influyente del Japón de posguerra. La nueva primera ministra desempeña el papel de heredera oficial de Abe desde que recibiera su apoyo en las primarias de 2021, las últimas en las que este se involucró antes del magnicidio que acabó con su vida en julio de 2022.

Cabe incidir ante lecturas superficiales, por tanto, que la elección de una mujer no supone en modo alguno una victoria progresista. Más bien al contrario. Su programa ha ignorado esta cuestión y se opone, por ejemplo, al matrimonio homosexual. Pero, en cualquier caso, el nombramiento de una mujer sigue suponiendo un hito para un país que, por ejemplo, ocupa el puesto 118º de 148 en la última edición del Informe Global sobre la Brecha de Género elaborado por el Foro Económico Mundial.

Este mismo martes Takaichi revelará su gabinete. No se espera que alcance «niveles nórdicos» en materia de paridad, tal y como había indicado, pero sí contará con mujeres en puestos relevantes, como Satsuki Katayama al frente del Ministerio de Finanzas o Kimi Onoda –de 42 años y nacida en Estados Unidos– en Seguridad Económica, y más jóvenes, como Norikazu Suzuki –43 años– en Agricultura. También incorporará a rostros conocidos Shinjiro Koizumi, su rival en las primarias, en Defensa y el secretario general Toshimitsu Motegi en Exteriores. A última hora de la tarde, la nueva primera ministra dará una rueda de prensa en la que expondrá el programa de Gobierno con el que, tras haber hecho historia, se adentrará en ella.