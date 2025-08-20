Casi 80 muertos al chocar un autobús con deportados contra un camión en Afganistán

El choque de un autobús contra dos vehículos en una carretera del oeste de Afganistán causó al menos 79 muertos, entre ellos una veintena de ... menores. El accidente tuvo lugar a la altura de la localidad de Guzara, en la provincia de Herat, sobre las 20.30 (hora local) del martes, y se trata de uno de los peores que ha sufrido el país asiático en los últimos años. Las primeras informaciones indican que sólo tres pasajeros del autocar, que acabó envuelto en llamas, habrían sobrevivido el siniestro aunque se encontrarían «gravemente heridos».

El autobús -con dirección a Kabul, la capital- transportaba a migrantes afganos procedentes de Irán, que desde hace meses lleva a cabo una campaña de deportaciones de ciudadanos de esta nacionalidad que carecen de permiso de residencia en el territorio persa. En la víspera del accidente, precisamente, el régimen iraní había informado de que hasta 1,2 millones de personas habían sido devueltas a Afganistán en el último medio año -sobre todo a raíz de los doce días de guerra con Israel- y que contemplaba la expulsión de otras 800.000 antes del próximo mes de marzo.

La Policía del distrito de Guzara ha explicado que el autocar se salió del carril por el que iba y colisionó «violentamente» con una motocicleta y un camión cisterna que contenía combustible, lo que desató un incendio con fatales consecuencias. La misma fuente ha apuntado «al exceso de velocidad y la imprudencia» del autobús como motivos del suceso. Las carreteras en Afganistán, además, se encuentran en mal estado tras décadas de conflicto y la falta de una normativa de circulación alimenta este tipo de siniestros.

En diciembre pasado, por ejemplo, más de medio centenar de personas perdieron la vida en dos accidentes de autobús registrados en el centro del país. En uno de ellos se vio también implicado un camión cisterna.