El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Al menos 15 muertos tras descarrilar el turístico funicular de La Gloria en Lisboa
Vladímir Putin y Xi Jinping este miércoles en Pekín. EFE

Un micrófono abierto capta a Putin y Xi Jinping hablando de inmortalidad: «Hay posibilidad de vivir hasta los 150 años»

Los presidentes ruso y chino han discutido sobre los transplantes de órganos como una forma de prolongar la vida durante el desfile militar en Pekin

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 21:02

Los micrófonos abiertos a veces revelan conversaciones que sorprenden al público por poder acercarse a las conversaciones privadas de los políticos. Es lo que ha ... pasado este miércoles con un diálogo sobre la inmortalidad entre Xi Jinping y Vladímir Putin durante el desfile militar de Pekín, en la histórica plaza de Tiananmen, se ha viralizado a nivel mundial. Los presidentes ruso y chino han discutido sobre los transplantes de órganos como forma de prolongar la vida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido por violar en un piso de Galdakao a una chica con la que contactó en Bilbao
  2. 2 Las protestas propalestinas obligan a adelantar el final de la etapa en Bilbao, que se queda sin ganador
  3. 3 «Preferimos a los okupas a que vuelva el propietario del piso de Santutxu»
  4. 4

    En riesgo la inscripción de Laporte porque el Al-Nassr envió tarde la documentación
  5. 5 Las protestas: Enekuri, El Vivero, Pike Bidea...
  6. 6 Así investigó Pablo Isla, próximo presidente de Nestlé, al CEO despedido por su romance oculto con una empleada
  7. 7

    «Cualquier día un ciclista nos atropella al poner el bidegorri en mitad de la acera»
  8. 8 «Estaba sentado en la terraza cuando vino corriendo a por mí con un cuchillo»
  9. 9

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  10. 10

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un micrófono abierto capta a Putin y Xi Jinping hablando de inmortalidad: «Hay posibilidad de vivir hasta los 150 años»

Un micrófono abierto capta a Putin y Xi Jinping hablando de inmortalidad: «Hay posibilidad de vivir hasta los 150 años»