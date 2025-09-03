El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Kim Jong-un, con su hija justo detrás, a su llegada a Pekín. AFP

Kim Jong-un lleva a su hija a China y reafirma su condición de heredera de Corea del Norte

La niña, de unos doce años y de nombre Ju-ae, presentada por los medios oficiales hace tres años, realiza su primer viaje al extranjero para obtener el reconocimiento de Xi y Putin

Jaime Santirso

Pekín

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:21

Cuando Xi Jinping se asomó el miércoles a la plaza de Tiananmen, Kim Jong-un caminaba a su izquierda. La aparición del inescrutable dictador ha ... resultado extraordinaria, y como tal el adjetivo «primera» se acumula: primera visita a China en seis años, primera participación en un evento multilateral desde su llegada al poder en 2011, primera comparecencia de un líder norcoreano en un desfile militar chino desde 1959. Y, sin embargo, todo ello ha quedado opacado por una niña.

