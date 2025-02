El zasca de Mariano Rajoy a Pablo Motos por una pregunta incómoda: «Podrías haberlo evitado»

Silvia Osorio Viernes, 14 de febrero 2025, 07:45 | Actualizado 08:10h. Comenta Compartir

Pablo Motos se hizo un 'Broncano' este jueves con Mariano Rajoy y la jugada no le salió del todo bien, ya que se llevó un sonoro zasca de su invitado. El expresidente del Gobierno le reprendió cuando el presentador valenciano quiso saber si ganaba más como registrador de la propiedad -su actual actividad- o como presidente del Gobierno.

Tras varios años sin pisar un plató, el exdirigente popular acudió a 'El Hormiguero' para presentar su último libro 'Discursos parlamentarios de Mariano Rajoy. La publicación recopila una selección de los discursos que el político gallego pronunció en la Cámara Baja como presidente del Ejecutivo, entre 2011 y 2018. «¿Cómo va la vida?», comenzó el de Requena. «Realmente tengo una vida placentera en estos momentos», contestó Rajoy a la vez que contó que camina entre 7 y 8 kilómetros diarios, hace ejercicios de fuerza en el gimnasio un par de días a la semana, además de trabajar en una oficina de Madrid como registrador mercantil y acudir a alguna conferencia o compromisos con su partido.

«¿No era más entretenido ser presidente del Gobierno?», le lanzó Motos. El exmandatario popular puntualizó que «disfrutaba unas veces, y otras no», si bien señaló que «ha sido un honor ser presiente del Gobierno de mi país». Fue entonces cuando Motos le preguntó por sus cuentas y lo de hablar de su situación financiera al invitado de la noche no le agradó demasiado. «Es que no lo puedo evitar. ¿Se gana más dinero como registrador de la propiedad o como presidente del Gobierno?», soltó el periodista valenciano en tono jocoso. «Dice: no lo puedo evitar. Sí podía evitarlo», le dijo Rajoy, que no quiso mojarse en su respuesta: «Depende. De Presidente del Gobierno se gana poco», se limitó a decir.

Pero durante la entrevista también se trataron temas muy variados. Estos fueron algunos:

La vivienda en España

«¿Cómo solucionarías tú el problema de la vivienda?», le preguntó Motos a Rajoy sobre una de las problemáticas que más preocupan en España. El exdirigente del PP reconoció que es un tema complejo y señaló que, en su opinión, la clave está en facilitar suelo para la construcción y regularizar los precios. «Libertad para el empresario», afirmó con contundencia, apostando por un enfoque basado en la oferta y la demanda y asegurando que en España «existe demasiada regulación».

Sobre Pedro Sánchez

Trancas y Barrancas quisieron saber cómo debe de actuar un buen presidente del Gobierno. «Lo mejor que puede hacer un presidente es tener buena relación con todos, independientemente de que puedan pensar de manera diferente. Hay que saber que la democracia no consiste solo en votar. La democracia te faculta para gobernar, no para mandar y mucho menos para tener derecho de pernada», respondió Rajoy. Ahí salió a relucir el nombre de Pedro Sánchez. Rajoy no dudó en afear su forma de hacer política y pactar con Puigdemont: «Que en estos siete años se hayan aprobado tres presupuestos es una broma»

Sobre la clase política actual

El de Requena también quiso saber su opinión sobre la clase política actual. El invitado, pese a que ha comenzado diciendo que no quería meterse en estos temas, afirmó que hace falta más decoro «y más educación» en el Congreso de los Diputados.

Sobre la gestión de la Dana

La Dana de Valencia fue otro de los temas que se abordaron en la entrevista. Rajoy comparó la gestióndel Gobierno de Pedro Sánchez con la que vivió él como vicepresidente en la época de Aznar cuando ocurrió el desastre del Prestige en Galicia en el año 2002. El expresiente señaló que él estuvo en Galicia un mes entero siguiendo de cerca la situación. «Eso lo he echado de menos en Valencia», lanzó Rajoy, quien en los primeros días de aquella crisis aseguró que del Prestige solo salían «unos hilitos».

Ucrania

Sobre la guerra en Ucrania y el papel de Europa en el fin del conflicto. «Es fundamental que Europa tenga una política exterior y de defensa común. No podemos permitir que sean solo Putin y Trump quienes decidan el futuro de Ucrania sin contar con nadie más», advirtió.

Trump

También hablaron sobre Donal Trump o Putin. El exdirigente popular recordó una anécdota que vivió en la Casa Blanca con el actual presidente de Estados Unidos. En un viaje mientras era presidente del Gobierno él y sus acompañantes fueron invitados a cenar y a hospedarse en la residencia presidencial. Al día siguiente, el embajador de España acudió a agradecer la hospitalidad, a lo que Trump respondió: «Usted no tiene que agradecer nada, le hemos dado al primer ministro español el trato que se merece».

Anécdota con Obama

Asimismo, Rajaoy reveló un encuentro con Barack Obama. «Fui al funeral de Nelson Mandela, estuve cuatro horas. Cuando volví me fui al gimnasio, teníamos unas horas y me venía bien para despejarme porque iba sin dormir», ha comenzado Rajoy con su relato. Cuando entró a la sala, recuerda ver en una primera instancia a «tres o cuatro señores de dos metros y pico». «En una esquina veo a un señor corriendo a toda velocidad en la cinta. 15 minutos después miro y era Obama», ha proseguido. «Me dijo que tenía que ir a Estados Unidos y al día siguiente tuve una invitación oficial para asistir a la Casa Blanca», ha concluido con esta curiosa anécdota. Motos le ha preguntado a su invitado que quién estaba más fuerte, si él u Obama, a lo que Rajoy no ha tenido que reparar en su respuesta: «Yo, sin ninguna duda».