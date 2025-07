Verdelis sufre una caída que complica su reto en Estados Unidos de hacer 3 maratones en una semana: «Quizás la andaré»

A. P. Domingo, 27 de julio 2025, 14:00 Comenta Compartir

La navarra Estefanía Unzu Ripoll, más conocida como Verdelis, se encuentra en Estados Unidos junto a su familia para tratar de completar un nuevo desafío: terminar tres maratones en una semana. La primera, celebrada el pasado día 19 en Aspen Valley, California, la finalizó en primera posición, y en la segunda, que discurrió por Salt Lake City, repitió como primera de su categoría. Unos grandes resultados que podrían variar, y mucho, en la tercera carrera.

Durante la prueba en Salt Lake City, Verdelis sufrió una importe caída que puede condicionar su participación en la última maratón, que recorrerá San Francisco. La navarra ha compartido una imagen en su Instagram acompañada de un mensaje en el que explica que debido al golpe, su cadera se ha llevado la peor parte. «Duele y mucho», expresaba la influencer.

«Me aferré a la ilusión de recuperarme en 48h…pero milagros a Lourdes», sotiene en su publicación Verdelis. «Me he planteado no participar, pero me da mucha rabia no completar esa 'triada us' tan bonita que un día planifiqué», apunta.

Verdelis está aprovechando la oportunidad que le da las citas deportivas en Estados Unidos para conocer el país junto a la mayoría de sus hijos y su marido. Tras el accidente, la también empresaria señala que no se va a dar por vencida pese a la adversidad: «Me pondré el dorsal y correré de otra manera…quizás la andaré. Lo que me deje el cuerpito, tengo 6 horas de margen», asegura.