El terraplanista Javi Poves reta a Jesús Calleja: «Quiero pegarme con él. Fue un tongazo»

El exfutbolista profesional Javi Poves, conocido más por sus facetas terraplanistas y sus teorías conspiranoicas, volvió a gozar anoche de unos minutos de gloria en uno de los programas con más audiencia de la radio, 'El partidazo de Cope'. El ahora presidente del Moscardó C.F. afirmó en riguroso directo que el viaje de Jesús Calleja al espacio fue «un tongazo» y retó al popular aventurero a pegarse con él en un ring de boxeo.

Antes de que abriese la boca el presentador del programa, Juanma Castaño, le pidió que no le metiese «en líos» pero Poves entró con ganas y disparó sin ningún tipo de pudor: «Mucha gente está empezando a plantearse cosas y más viendo el papelón que se ha marcado Calleja, que ahora se ha convertido en actor...»

En la cabina de la Cope algunos tertulianos le reían las gracias. «A mí me convenció Javi. Soy del 'team' (equipo) terraplanista...», soltó David Sánchez que después reconoció no haberse enterado del viaje del leonés al espacio. La sonrisa no se le borró a Poves durante el resto de su intervención. Entonces aprovechó para soltar lo que venía a contar al programa: «Iba a proponerle a Ibai ir a una velada de las suyas para pegarme con Jesús Calleja... pero está metido en la cueva, ya no se le ve más».

Sánchez le dio cuerda al invitado y le pidió que argumentase su opinión. «Yo creo que cualquier persona del mundo audiovisual vio el tongo», comenzó diciendo el exfutbolista. «Pura edición por todos lados, la nave se estampó contra el suelo y salen de ahí como si estuviesen tomando café en una cafetería... no tienen nada de polvo, las imágenes se nota que están editadas... bua, es un cristo... pero entiendo que le ha salido económico a Calleja», remató.

Castaño se llevaba las manos a la cabeza mientras su tertuliano seguía dándole cuerda. «Estaría bien una velada, lo que pasa que este va a decir 'este se quiere hacer famoso'... pero no, yo lo que quiero es darme de leña con Calleja. Da igual si es en la velada o en el gimnasio del campo del Rayo Vallecano».