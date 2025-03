La sorprendente confesión de Ana Peleteiro tras sus últimas polémicas: «Está en manos de mis abogados»

Silvia Osorio Martes, 11 de marzo 2025, 08:09 | Actualizado 09:13h. Comenta Compartir

«Lo has vuelto a hacer». Así recibió este lunes Pablo Motos a Ana Peleteiro en 'El Hormiguero'. Con todos los honores. La deportista gallega llegó como reciente campeona de triple salto en los Europeos de atletismo en Apeldoorn. Sin embargo, durante la entrevista desveló que antes de la competición tuvo que hacer frente a una «decepción personal bastante grande» y llegó a pensar que no sería capaz de ganar.

«No puedo hablar mucho de eso porque está en manos de mis abogados y es un tema legal. Me llegué a plantear si lo que me estaba pasando era porque no había hecho las cosas bien y me estaba afectando el karma. Ha sido un año con muchos cambios, han sido meses duros y he tenido que leer muchos comentarios duros, muy heavys. Recibí mensajes, manipulaciones… Y en un momento me visualicé perdiendo la final. Sin embargo, pienso que estoy en el mejor estado de forma de mi carrera», desveló en el programa de Antena 3.

La atleta coruñesa, que recientemente confesó haber sufrido abusos por parte de una expareja, aseguró que «ha sido un año con muchísimos cambios». Entre ellos, el cambio de entrenador. Motos le preguntó por la controvertida decisión de romper con Iván Pedroso, su preparador durante los últimos 8 años e iniciar una nueva etapa junto a su marido Benjamín Compaoré. Ella se reafirma en su decisión. «A lo largo de mi vida he cambiado cuatro veces de entrenador y siempre he cambiado a mejor. Algo que me define es que siempre he atrevido a tomar decisiones complicadas. Yo me tiro al barranco. Me da igual. Y pocas veces me he equivocado. Y creo que esta vez tampoco. Lo que pasa es que hay mucha gente que se preocupa por el cambio. Amigos, familiares... Me preguntaron: '¿Estás segura?'. Y yo: 'Sí'».

La nueve veces campeona de Europa también se dedica al mundo de las redes sociales y tiene que lidiar con comentarios de todo tipo, que no siempre sabe llevar bien. «No porque haya cuatro personas que dejen malos comentarios tengo que dejar de interactuar con otras que sí quieren hacer cosas bonitas. Aunque tengo filtros, y bloqueo, siempre lees alguno. Y también está bien no leer solo cosas positivos. No hablo del hater que viene a decirte solo que eres imbécil. Si no aquel que viene a decirte que no confía en el cambio de entrenador. Que una vez dejas de entrenar con Iván Pedroso jamás vas a ganar una medalla», apuntó.

Próximo reto, el Mundial de China

Con 14,37 metros, la gallega se impuso en la final de Países Bajos, aunque no lo consideró su mejor intento: «No fue un supersalto. Mi mejor intento suele ser el cuarto, pero esta vez me mentalicé en abrir la prueba con un gran salto. Como el primero fue nulo, me rayé un poco, pero en el quinto logré una buena marca y supe que tenía el oro».

Uno de los grandes sueños de Peleteiro es superar la barrera de los 15 metros: «Sí, ese es mi sueño. Si llego a 15 metros me quito toda la ropa y me vuelvo loca», afirmó entre risas. Ana explicó que nunca ha alcanzado esa cifra, ni siquiera en entrenamientos, y que la adrenalina de la competición saca lo mejor de ella: «En entrenamiento nunca he saltado más de 14,20 metros. Yo creo que es porque me falta la adrenalina del momento», agregó.

Su madre biológica

La deportista de Ribeira explicó también cómo va su lesión, a 15 días del Campeonato del Mundo: «La rodilla va bien. Necesito parar quince días, tiene carga, pero ahora no me lo puedo permitir. Estoy con molestias. El día de la final pensé que no podía competir. En competición no me molestó. Con la adrenalina me levanté sin dolor al día siguiente, pero luego ya a las 30 horas.... En dos semanas me voy a China. De hecho, no sé qué hago aquí». Afronta el Mundial con optimismo: «Me veo bien. No estoy cansada ni mentalmente fatigada. Ni tampoco he celebrado mucho esta medalla. Me lo he tomado como un meeting. Mantuve los pies en el suelo porque en breve tengo el Mundial y quiero hacerlo bien», agrega.

En el plano personal, la atleta gallega, adoptada, también habló sobre su madre biológica y cómo se enteró de que estaba viva: «Ella dio a luz en su casa con 18 años y me dejó en el hospital. De hecho, hace unos meses, me enseñaron el primer registro hospitalario donde consta parte de la información. Es muy fuerte, porque ahí se ve que debió de ser algún tipo de embarazo no deseado, una situación muy difícil y que no tuvo ningún seguimiento de la gestación. No sé», comentó.

Fue su madre adoptiva la que le contó todo: «En 2016 le digo a mi madre: '¿De qué habrá muerto mi madre, por el parto?'. Y me dice: 'Pero, ¿qué dices? Tu madre no está muerta. Tu madre te abandonó, dio a luz en casa ella sola y te llevó a menores en Coruña y la única información que dio fue que no quería que nadie de su familia te adoptase y que tenías una hermana».

Su padre biológico sí que es de raza negra, pero no sabe nada más de él: «Yo no sé de dónde tengo genes. Es negro, eso estoy segura… Siempre digo: es africano, seguro, porque todos los negros sean de África, sean de Cuba o sean de República Dominicana, los negros que están allí llegan de África, porque eran antiguos esclavos. Mi sangre es africana, y estoy muy orgullosa de ella».