La semana más dura de Nerea Garmendia tras la muerte de su «hijo perruno» Coko
La actriz vasca despidió a su mascota hace cinco días y este fin de semana ha aprovechado para agradecer a sus seguidores el cariño mostrado
A.M.
Domingo, 16 de noviembre 2025, 12:55
«Aupa familia. Ha sido una semana dura pero bonita a la vez. Despedir a Coko como se merecía y dedicarle el duelo que necesitábamos nos ha dado mucha paz». La actriz vasca Nerea Garmendia ha acudido a sus redes sociales para agradecer a sus seguidores el apoyo y el cariño mostrado tras conocer la muerte de su perrito Coko, que falleció a principios de semana. «Nos habéis sanado… Gracias de corazón. Y gracias de parte de Coko que estoy segura que allá donde esté le ha llegado vuestro amor».
La intérprete se despidió el martes de su mascota con una emotiva publicación en sus redes sociales: «Ay mi Cokito, mi compañero de vida. No puedo creer que te este escribiendo esto… pero llegó el momento de decirnos adiós aquí en la tierra, donde tantas aventuras hemos vivido juntos. Tantos momentos buenos y malos. Tú me has acompañado y yo te he acompañado. Hemos sido un equipo, una familia, un mismo corazón. Y así seguirá siendo…»
Garmendia, rota de dolor, contó algunas de las anécdotas que Coko dejó en su vida. Como cuando aparecía en televisión o incluso aquella vez que posó para la revista Hola porque Garmendia estaba embarazada. «Viajaste en todo lo que se puede viajar: barco, avión, moto, coche, bici, Campermendia, patinete eléctrico, hasta en cochecito propio y el de Unax…», escribió.
Coko ya padecía problemas de salud. Sufrió una peritonitis, estuvo seis veces ingresado por un edema pulmonar... cuatro de ellos en el último año... «Te daban año y medio de vida y nos has regalado tres», relató Garmendia antes de despedirse de su mascota para siempre: «Lo que has aguantado Cokito… y siempre con lealtad generosidad y honestidad. Nunca podré estar a la altura, sólo espero que hayas sido tan feliz conmigo como yo lo he sido contigo».
Este sábado, Nerea Garmendia ha dado más detalles de la muerte de Coko: «Se ha ido sin sufrir y haciendo buenas acciones. Coko ha unido más que nunca a mi familia. Es increíble el poder de los animales… Eskerrik asko maitia».
Para homenajear a su perrito, la actriz vasca ha decidido «dedicarle un post mensual a nuestros hijos perrunos Cokito y Pirata». Y hará lo propio con los «compañeros de viaje» que le han acompañado a lo largo de su vida; «Lassie x2, Pintto y Goku».