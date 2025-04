Sale a la luz la prueba que demuestra la infidelidad de Jota Peleteiro a Jessica Bueno

Silvia Osorio Sábado, 5 de abril 2025, 11:27 | Actualizado 12:03h. Comenta Compartir

La guerra televisiva entre Jessica Bueno y Jota Peleteiro continúa cargada de tensión. Sin embargo, la presencia del exfutbolista del Eibar y Alavés en el plató de '¡De Viernes!' arrojó algunas certezas sobre el enfrentamiento que la expareja mantiene desde que se separó hace dos años. Entonces, la modelo sevillana acusó al empresario, padre de sus dos hijos pequeños, de serle infiel y este viernes enseñó una prueba de la que había hablado anteriormente pero que hasta ayer no había sacado a la luz.

Según la versión de Jessica Bueno, una mujer le enseñó una fotografía que le mandó a su móvil otra chica con su ropa íntima cuando todavía residía con el gallego en el espectacular chalé de Mungia, en Bizkaia, que sigue a la venta. La ahora tertuliana de 'Supervivientes' en el programa que presentan Santi Acosta y Bea Archidona mostró la imagen en cuestión.

Cuando todavía eran matrimonio, Peleteiro le negó a la modelo que la fotografía fuera tomada en su vivienda, al igual que los mensajes subidos de tono que él intercambió con la nueva directora de su empresa. Este viernes, sin embargo, el exjugador afincado en Bilbao se limitó a decir que «en lo más estricto de la jurisdicción» sí que engañó a la sevillana con otras mujeres. El empresario reconvertido al Islam insistió en que el matrimonio ya estaba roto, que estaba «desenamorado» y que se sentía divorciado sin estarlo legalmente.

Las fotos de su ropa interior, que Jessica Bueno recibió de una mujer como prueba de la infidelidad de Jota Peleteiro, salen a la luz.



🪩 #DeViernes

🔮 https://t.co/0SLWhrFTIX pic.twitter.com/ImwWJxtGnW — De viernes (@deviernestv) April 4, 2025

«Cada uno puede ponerlo en el baremo de tiempo que quiera. En papeles no estábamos, pero ya no había ningún tipo de relación, de cariño y ya estaba todo totalmente roto. «Que juzgue quien quiera», concluye.», afirmó. «En las relaciones no es 'a' más 'b' en la mayoría de las ocasiones», añadió. Peleteiro también confesó que también le puso los cuernos a la mujer con la que le fue infiel a la madre de dos de sus hijos, Miriam, la siguiente pareja que tuvo tras romper con la modelo. «Con ella me he portado muy mal», dijo.

Jota Peleteiro aclara de una vez si le fue infiel a Jessica Bueno: "Que juzgue quien quiera" #DeViernes https://t.co/QBBQ8iDTb2 — De viernes (@deviernestv) April 4, 2025

Después de acusarla de mantenida, Peleteiro pisó un plató de televisión por primera vez para «dejar clara su parte de la verdad» y dijo que lo hace por su familia: «Se están poniendo encima de la mesa, en distintos medios, cosas que pueden hacer daño a nuestros hijos. Quiero que esto finalice y que podamos volver a nuestras vidas normales», señaló.

El tenso enfrentamiento entre Jessica Bueno y Jota Peleteiro: "No utilices a mi hijo para limpiar tu imagen" #DeViernes https://t.co/efmrAOtdBt — De viernes (@deviernestv) April 4, 2025

La expareja no quiso coincidir en plató, pero la modelo siguió la entrevista de su ex desde una sala cercana y hubo un momento en el que el programa conectó con ella y se pudo dirigir en directo al empresario: «No utilices a mi hijo para limpiar tu imagen», lanzó.

Temas

Supervivientes

Mungia

Bilbao

Audiencias