Jota Peleteiro aclara su verdadera situación económica: «No tengo liquidez para pagar 15.000 euros cada mes a mis hijos»

Silvia Osorio Sábado, 5 de abril 2025, 12:03

La primera entrevista de Jota Peleteiro en un plató de televisión ha dado mucho de qué hablar. El exfutbolista de equipos como Aston Villa, Alavés o Eibar se había mantenido en silencio desde su mediática ruptura con Jessica Bueno, quien le acusó de ser infiel, pero ahora se ha abierto a hablar de su vida privada como nunca, un cambio de actitud que ha sorprendido mucho entre los periodistas de la crónica rosa.

Esta semana se ha especulado con si la verdadera situación económica del ahora empresario, que tiene negocios en Arabia Saudi, es el motivo de su presencia en el programa '¡De viernes!'. El exjugador gallego pero afincado en Bilbao fue preguntado sobre si sus empresas están valoradas en 700 millones de euros, tal y como recogió un artículo publicado en 'The New York Times', pero él solo se limitó a decir: «Eso nunca salió de mi casa. La verdad que es gracioso ver cómo de una semana a otra te pueden poner de multimillonario a arruinado«,».

Terelu Campos fue quien le preguntó por el acuerdo de manutención de sus hijos que firmó cuando se divorció. La modelo sevillana le pidió 15.000 euros al mes y él aceptó pero asegura que lo hizo bajo presiones. «Me amenazaban con no ver a Fran», señaló Peleteiro en referencia al hijo mayor de la modelo, cuyo padre es Kiko Rivera y a quien siempre ha querido «como un hijo más».

La exconcursante de 'Gran Hermano Vip' y 'Superviventes' denunció al empresario por no pasarle la cantidad acordada durante varios meses. «Yo he pagado los primeros 12 meses los 15.000 euros completos«, aseguró el gallego, que añade que llegó un punto en el que se quedó «sin liquidez» para hacer frente al pago. «La realidad económica ya la he dicho. Ahora no tengo liquidez para cumplir el cuerdo que he firmado. Por eso en 2023 pedí un cambio de medidas», aseveró.

Cabe recordar que Peleteiro sigue sin vender el casoplón de Mungia, que ha rebajado en más de un millón de euros. »Hubo varios meses en los que me atrasé, que fue cuando metieron la denuncia penal. Después recuperé los pagos que no había hecho y a partir de ahí todos los meses sigo metiendo el dinero de la pensión a su cuenta«, detalló.

Los colaboradores del programa de Telecinco le preguntaron también por la desorbitada cifra de 15.000 euros y si aceptó por tratar de echar a Bueno rápido de su casa. «No me digas que firmé ese acuerdo de divorcio porque quería que se fuera rápido porque 15.000 euros es una barbaridad de dinero», lanzó.

Sobre el acuerdo de divorcio con la madre de sus hijos, Jota Peleteiro también reveló que se ofreció para pagar un colegio privado al hijo que la modelo tuvo con Kiko Rivera, que cuesta 4.000 euros al mes. De hecho, el exfutbolista debe 40.000 euros al centro en el que estudian los tres niños.

«Pero, ¿por qué decides hacerlo?, ¿por qué no lo paga el padre?», cuestionó Antonio Rossi. «Yo considero que es mi hijo también. Lo he hecho toda la vida, ha ido a los mejores colegios de Londres… y en la vida es bueno ser agradecido», contó el exfutbolista . Y es que, cuando el empresario les conoció «ellos estaban pasando unos muy malos momentos, tanto ella como él, económicos», por lo que se ofreció a ayudar: «Les dije no os preocupéis por eso, yo me encargo porque yo puedo».