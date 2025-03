Las duras palabras de Jota Peleteiro contra Jessica Bueno: «He mantenido a toda su familia»

Silvia Osorio Viernes, 28 de marzo 2025, 07:58 Comenta Compartir

Guerra abierta entre Jessica Bueno y Jota Peleteiro. El exfutbolista del Eibar y Alavés ha roto su silencio para arremeter contra la modelo, madre de dos de sus hijos, a quien interpuso una demanda por marcharse con los pequeños a Sevilla sin su permiso. 'TardeAR' ha ofrecido el avance de su primera entrevista, que se emitirá en '¡De viernes!', y sus palabras no tienen desperdicio.

Peleteiro acusa a su exmujer de querer disfrutar de todo tipo de lujos mientras estaban juntos. El ahora empresario, que triunfa con sus negocios en Arabia Saudí, residió durante varios años en un espectacular chalé en Mungia, que tiene a la venta y no consigue vender. «Jessica vivió y disfrutó de muchos lujos estando conmigo, me pedía viajar en avión privado mientras yo mantenía a toda su familia», lanza.

Pero hay más. Peleteiro habla, incluso, sobre la pensión que firmó con la modelo, quien hizo público hace unos meses que su ex no se la pasaba todos los meses. «Firmé un acuerdo de divorcio desorbitado, de 15.000 euros al mes. Lo firmé porque estaba en depresión, llevo dos años de calvario, me ha destrozado», explica.

Niega haber sido infiel

El exfutbolista gallego y la modelo pusieron fin a su matrimonio en noviembre de 2022 bajo la sombra de la infidelidad. Peleteiro niega rotundamente que le fuese infiel a su ex. «No hubo infidelidades, me pilló tonteando con la directora de mi empresa aunque la relación ya estaba rota», ha confesado al programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta. Hace solo unos días, Jessica, que se acaba de separar de Luitingo, decidía borrarse el tatuaje con el nombre del empresario.

Tras su divorcio de la modelo, Peleteiro volvió a tener otros dos hijos con su actual esposa, quien recientemente estalló contra la sevillana. La modelo serbia Ajla Etemovic salió en defensa de su marido acusado de no cumplir con el acuerdo de recoger a sus hijos para irse de vacaciones. Ajla y Peleteiro hicieron pública su relación a finales de 2023 y en febrero de 2024, el exjugador anunció su conversión al islam. Ese mismo verano se dieron el 'sí quiero' en una ceremonia íntima y de tradición musulmana en Arabia Saudí. Hace solo unos días, la familia entera, con los hijos de Jessica incluídos, han pasado unos días en el citado país árabe.