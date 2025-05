RTVE cancela la segunda parte de 'La familia de la tele' pero mantiene el 'espíritu Sálvame'

Marina León Viernes, 30 de mayo 2025, 17:57 | Actualizado 18:55h. Comenta Compartir

Importante revés a 'La familia de la tele'. RTVE ha anunciado hoy que desde el lunes el programa prescindirá de su segundo bloque, y reducirá el primero a una hora y 10 minutos. De este modo, se emitirá de 15.50 a 17.00 horas. A esa hora comenzará 'Valle salvaje' y después 'La Promesa'. Cuando terminen las series, a las 19.00 horas, se emitirá el espacio de 15 minutos, 'El club de La promesa', donde se analizarán los momentos más relevantes del capítulo del día.

De esta forma, María Patiño continúa (de momento) al frente de la primera parte, más centrada en el mundo del corazón, mientras que se suprime el espacio dirigido por Inés Hernand y Aitor Albizua, quienes desde la primera emisión -el 28 de abril- hasta ahora, se han encargado, junto al resto de colaboradores, del magacín con contenidos de actualidad.

🚨@La1_tve remodela sus tardes a partir del próximo lunes, 2 de junio.



🔸@ValleSalvajeTVE se emitirá a las 17.00 horas y @lapromesa_tve a las 17:50 horas.



🔸Al terminar las series, el espacio 'El club de La Promesa'.



🔸Después, nuevas entregas de 'El cazador stars' antes de… pic.twitter.com/XLZXkfTjUr — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) May 30, 2025

En su lugar, a partir de las 19.15 horas, habrá nuevas entregas de 'El Cazador stars', la versión con famosos del concurso presentado por Gorka Rodríguez en el que cuatro personajes conocidos compiten en equipo para conseguir premios que donan a una causa solidaria. Le seguirá 'Aquí la tierra', presentado por Jacob Petrus, quien cerrará a las 20.20 horas la programación de las tardes de La 1.

Este importante cambio se ha producido tan solo un día después de que el presidente de RTVE, José Pablo López, saliera en defensa del programa, perseguido desde sus inicios por la polémica debido a sus bajas audiencias y el rechazo de parte de los trabajadores de la corporación. El máximo responsable de la televisión pública pidió «tiempo», pues a día de hoy, según explicó, confía en que la apuesta de la Osa Producciones pueda remontar en un futuro próximo.

Denunció que el programa vive «el ataque permanente por intereses que no tienen que ver absolutamente nada con la televisión pública». El presidente de RTVE aseguró que cuando «tenga un convencimiento profesional de que el programa no da más de sí, no tenga duda de que lo retiraré de la parrilla», avisó.

Por ahora, las audiencias caen en picado. Este jueves, 'La familia de la tele' volvió a macar mínimo por segundo día consecutivo con una media de 579.000 espectadores y un 7,7% de cuota de pantalla, según los datos publicados por Barlovento recogidos por Kantar Media.

Tensión entre los colaboradores

Las bajas audiencias y la avalancha de críticas, también han hecho mella entre los colaboradores. Hace unos días, Belén Esteban compartió con los telespectadores su intención de abandonar el programa, aunque más tarde reculó. «Estoy amargada aquí, quiero ser la que era, la Belén divertida. Me mataba con Patiño, con Matamoros... pero teníamos un tema y se nos iba la vida, ahora no», lamentó. Más tarde, la de Paracuellos del Jarama recibió un mensaje de su madre que le abrió los ojos. «Me he sentido una tía muy egoísta», reconoció entre lágrimas.

Ante esta reacción de su compañera, Aitor Albizua también quiso decir algo. «Esta situación de malestar ha ido a más debido a un linchamiento que hemos sufrido desde el primer momento y que nunca había vivido durante mi carrera en televisión. Yo entiendo a Belén», contó el vizcaíno. «Hablando de mí, yo no sé hacer prensa rosa, no venía a esto, pero como profesional me dicen que estos son los temas e intento hincarles el diente como pueda», añadió y confesó que «hay días en los que he llegado a casa y he silenciado todo».