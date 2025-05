Inés Hernand y Aitor Albizua confirman que siguen en 'La familia de la tele'

Marina León Viernes, 30 de mayo 2025, 20:50 Comenta Compartir

«Nos vemos el lunes en una versión mucho más reducida, pero queda 'Familia de la tele' para rato». Así se han despedido Inés Hernand y Aitor Albizua de los telespectadores este viernes, dejando claro que continúan en el programa. Ha sucedido unas horas después de que RTVE anunciase a través de sus redes sociales los cambios que sufrirá el espacio de La 1 a partir del 2 de junio. La cadena prescindirá de su segundo bloque, y reducirá el primero a una hora y 10 minutos.

Por lo tanto, mantienen la primera parte, más centrada en el mundo del corazón al puro 'estilo Sálvame', y dejan atrás el segundo bloque, con contenidos de actualidad. El programa se emitirá de 15.50 a 17.00 horas. A esa hora comenzará 'Valle salvaje' y después 'La Promesa'. Cuando terminen las series, a las 19.00 horas, se emitirá el espacio de 15 minutos, 'El club de La promesa', donde se analizarán los momentos más relevantes del capítulo del día.

A partir de las 19.15 horas, habrá nuevas entregas de 'El Cazador stars', la versión con famosos del concurso presentado por Gorka Rodríguez en el que cuatro personajes conocidos compiten en equipo para conseguir premios que donan a una causa solidaria. Le seguirá 'Aquí la tierra', presentado por Jacob Petrus, quien cerrará a las 20.20 horas la programación de las tardes de La 1.

El presidente de RTVE confía en la remontada

Este importante cambio se ha producido tan solo un día después de que el presidente de RTVE, José Pablo López, saliera en defensa del programa, perseguido desde sus inicios por la polémica debido a sus bajas audiencias y el rechazo de parte de los trabajadores de la corporación. El máximo responsable de la televisión pública pidió «tiempo», pues a día de hoy, según explicó, confía en que la apuesta de la Osa Producciones pueda remontar en un futuro próximo.

Denunció que el programa vive «el ataque permanente por intereses que no tienen que ver absolutamente nada con la televisión pública». El presidente de RTVE aseguró que cuando «tenga un convencimiento profesional de que el programa no da más de sí, no tenga duda de que lo retiraré de la parrilla», avisó.