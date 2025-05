Desvelan el sueldo de María Patiño, Belén Esteban y del resto de 'La familia de la tele'

Alain Mateos Jueves, 29 de mayo 2025, 10:22 | Actualizado 11:02h. Comenta Compartir

La llegada de 'La familia de la tele' a TVE provocó un importante terremoto televisivo. Los rostros principales de 'Sálvame', que tanto triunfaron y a la vez fueron criticados por su contenido en Telecinco, aterrizaban en la televisión pública. Llegaron por todo lo alto, con desfile incluido, y no tardaron en generar situaciones polémicas e incomodar al resto del personal del ente público.

Desde el Consejo de Informativos de RTVE se hizo pública una queja por la cobertura de 'La familia de la tele' durante la fumata blanca del Papa León XIV donde se pedía que la administración del ente público actuase para que el programa «no merme la credibilidad de nuestros servicios informativos ni perjudique nuestra imagen de marca». Era la primera voz autorizada que cargaba contra el nuevo programa «de entretenimiento» producido por La Osa Producciones, empresa externa a TVE.

El diario 'El Mundo' publica este jueves el contrato al completo firmado por RTVE y La Osa. El acuerdo incluye la emisión de 65 programas de 'La familia de la tele' por un coste de seis millones de euros. Si se hace el desglose, cada capítulo cuesta al ente público 87.752,64 euros. Y a juzgar por los datos de audiencia, donde apenas alcanzan un 7% de la cuota de pantalla convirtiéndose la mayor parte de las tardes en la quinta opción de la parrilla televisiva, la cuantía es notable.

RTVE paga a La Osa semanalmente. Emitió un primer pago de 275.000 euros por dos programas piloto que no se emitieron por el fallecimiento del Papa Francisco, según afirma el citado medio, y efectúa otros 438.760 euros cada semana a razón de los cinco capítulos que se emiten de lunes a viernes. En total, el contrato incluye 65 capítulos pero tras lo ocurrido con la muerte del Papa y la elección del nuevo Sumo Pontífice, esos programas no se recuperarán y la oferta quedará reducida a 57. El último día de 'La familia de la tele', si no hay renovación del contrato, será el 18 de julio, asegura 'El Mundo'.

La mayor parte del presupuesto de 'La familia de la tele' va a parar a gastos de personal. Es decir, los presentadores, colaboradores, invitados, directores... El contrato al que ha tenido acceso el citado medio revela que esta partida supera los 1,8 millones de euros por los 1,6 millones que supone el equipo técnico. Según las cifras publicadas este jueves, el salario de los presentadores -son seis según el documento- es de entre 950 y 1.616 euros al día (cerca de ocho mil euros semanales, 161.000 euros mensuales y un máximo de 552.000 euros por tres meses en antena).

El sueldo de los colaboradores «habituales», entre los que se encuentran personajes tan populares como Belén Esteban o Kiko Matamoros, también ronda los mil euros por programa. En concreto, entre los 950 y 1.150 euros al día. Las cifras globales son similares a las de los presentadores con un máximo de 524.400 euros por los 57 programas de emisión.

Los invitados a 'La familia de la tele' cobran un máximo de 2.000 euros por programa y solo pueden realizar dos colaboraciones por semana. Estas cifras indican que, como máximo, se llevarían 228.000 euros tras la finalización de la primera temporada. El equipo de directores y subdirectores también cuenta con un significativo sueldo. Los dos directores cobran un máximo de 8.750 euros al mes cada uno y los cuatro subdirectores, 5.000 euros.

Exclusividad, código ético... y otras cláusulas

La letra pequeña del contrato firmado entre RTVE y La Osa Producciones deja cláusulas curiosas que abrirían la puerta al ente público a cortar de raíz la vinculación profesional con la productora. 'El Mundo' asegura que productora deberá responder frente al ente público y frente a terceros «ante cualquier reivindicación o reclamación judicial o extrajudicial que pudiera presentarse». También destaca que La Osa «conoce, entiende y se compromete a cumplir el Código Ético de RTVE».

La otra cláusula llamativa es que el personal artístico principal -presentadores, colaboradores, etc.- no podrá participar en otras televisiones de ámbito estatal desde el momento en el que se emite el primer capítulo «salvo acuerdo expreso y por escrito con La Osa Producciones». Probablemente, en este último punto se incluya la visita que realizó la semana pasada Kiko Matamoros a 'Tentáculos', el espacio presentado por Carlota Corredera en Ten TV. Ella también sería una de las excepciones acordadas entre RTVE y La Osa.