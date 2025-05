La romántica propuesta de Ramontxu a Lalachus y su aplaudido mensaje sobre los abuelos

A. Mateos Viernes, 16 de mayo 2025, 08:33 Comenta Compartir

Se acerca el verano y con ello el 'Grand Prix'. El divertido programa no fallará a su cita en TVE y, por supuesto, el vizcaíno Ramón García será el encargado de poner la voz al programa. El de Sodupe visitó ayer el teatro de 'La Revuelta' para hablar del divertido espacio y presentar alguna novedad, que implicaba directamente a trabajadores de Broncano.

💥Lalachus, presentadora del @GrandPrix_tve este verano



No creo que haya persona en España que le haga más ilusión y más feliz que esta oportunidad. #LaRevuelta pic.twitter.com/cbdKqZbW2y — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 15, 2025

Después de hablar sobre su afición a la halterofilia y demostrar su habilidad con el marmitako, Ramontxu se puso serio con la entrada de Lalachus al plató. Se arrodilló ante la que fue la madrina del renovado 'Gran Prix' y le propuso un 'matrimonio profesional' para este verano.

«Querida Lala. Este año había que cambiar algo y querían que otra persona estuviese conmigo presentando el Grand Prix», comenzó diciendo Ramón García. Lalachus, nerviosa, se llevó la mano a la boca: «No vayas por ahí, que voy a llorar de verdad». Pero Ramontxu continuó dando el dramatismo necesario a la escena. «Pensé en ti... Lo que pasa que yo pensaba, es verdad, que tú tenías un rollete aquí con 'La Revuelta' y me parece estupendo», le soltó entre bromas.

Broncano asintió dejando claro que no habría problemas. «¿Tú tendrías un ratito este verano para presentar conmigo el 'Grand Prix del verano'?», preguntó finalmente el vizcaíno. Lalachus, realmente emocionada, dio el definitivo 'sí quiero': «Ramón, yo quiero presentar el Grand Prix o lo que tu quieras, porque me muero de la ilusión... ¡Voy a llorar de verdad!».

No fue la única brillante intervención de Ramontxu. El de Sodupe también tuvo unas bonitas palabras hacia las personas de la tercera edad. Recordando un poco uno de los lemas del 'Grand Prix', «el programa del abuelo y el niño...», Ramontxu quiso reivindicar el papel de los mayores en la sociedad: «La soledad es una pandemia... cuando te dicen llorando que les has salvado la vida… es algo que no me ha dado ningún otro programa».

Más allá de agradecer a los mayores el cariño recibido, Ramón García también quiso tirarle de las orejas al resto de la población. «Formaron la España de hoy, y les hemos abandonado», señaló con un ejemplo claro de cómo han cambiado las unidades familiares en España en las últimas décadas: «Ya no se tiene a los abuelos en casa... hemos perdido esa humanidad». Antes de concluir su entrevista, Ramontxu pidió a todos «homenajear a esos abuelos y abuelas mientras están vivos» porque «les debemos muchas cosas».