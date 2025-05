Broncano, tras probar el marmitako de Ramón García y conocer su pasado como campeón de Bizkaia de halterofilia: «Increíble los vascos»

Silvia Osorio Viernes, 16 de mayo 2025, 08:26 | Actualizado 09:17h. Comenta Compartir

Ramón García acumula ya casi nueve años de éxito en la televisión de Castilla-La Mancha, pero no olvida sus raíces. El presentador vizcaíno acudió como invitado este jueves a 'La Revuelta' y, ¿cuál fue el regalo que le llevó a Broncano? Nada menos que un marmitako, una de las recetas vascas más típicas, especialmente en esta época, que es la temporada del bonito.

«¡Vaya tupper!», se sorprendió el cómico jienense. Ramontxu, que este verano volverá a compaginar el magazín 'En compañía' y el 'Gran Prix' -este año en compañía de Lalachus-, le explicó con detalle cómo se prepara el plato y qué ingredientes lleva. «Es un guiso con patata, pimiento verde, rojo, pimiento choricero, que es el truco, y cómo no, bonito de la primera tanda que ha entrado por el norte. A ver si me das el aprobado. Lo he hecho yo».

Con su habitual tono sarcástico, Broncano quiso cerciorarse de sus dotes para la cocina. «No lo habrás comprado en Carrefour», le soltó antes de hincarle el diente. Dicho y hecho. Cogió una cucharada, saboreó el bocado y, tras unos segundos, dio su veredicto: «Muy bueno. Está bueno de verdad. Esto me lo llevo para mi casa. Que venga Ramón más días», aseguró entre los aplausos del público.

Vaya perolo de marmitako colega, virgen santa #LaRevuelta pic.twitter.com/Fn0243RAft — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 15, 2025

Desde el inicio del programa en el mes de septiembre, han sido varios los invitados vascos que se han pasado por el programa de TVE. El euskera o las costumbres de Euskadi siempre son motivo de conversación y atención para Broncano. En esta ocasión, con Ramón, que es oriundo de Sodupe y presume de raíces siempre que puede, no iba a ser menos.

Dos participantes

Además de la gastronomía, hubo tiempo para los deportes vascos más tradicionales. Ramontxu, que tiene 63 años, desveló que fue campeón de Bizkaia de halterofilia cuando tenía 14, algo que sorprendió al presentador jienense. «¡Tú que vas a ser!», le dijo. «Yo levantaba 52 kilos y medio y 85 a dos tiempos. Era un chaval y pesaba 75 kilos», explicó antes de ponerse manos a la obra y enseñarle a Broncano la técnica. Sin embargo, Miguel, la voz en off del programa, le reventó la historia al vizcaíno. El mensaje que le mandó a Broncano fue el siguiente: «Leo por aquí que fue campeón y solo se presentaron dos».

🏋🏻Esta sí que no la había visto venir, Ramón García campeón de halterofilia.



Cómo les gusta a los vascos levantar cosas #LaRevuelta pic.twitter.com/I3RwgolR4C — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 15, 2025

Ramón, en cambio, no se amilanó. Siguió presumiendo del logro: «Nos presentamos dos... ¡Sí! ¡Pero gané! Lo horroroso hubiera sido no ganar», afirmó entre carcajadas. Fue ahí cuando Broncano se interesó por el gusto de los vascos por este tipo de deportes: «¿Por qué gusta tanto allí en Euskadi levantar cosas?», le preguntó a su invitado. «Yo no lo sé, en mi cuadrillla hacíamos carreras con bombonas de butano. Es una forma de hacer deporte de otra manera», contestó Ramón. «Increíble los vascos», zanjó el cómico.